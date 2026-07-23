Evento celebra mulheres negras com desfile e oficinas em Salvador

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Salvador recebe nesta sexta-feira, 25, mais uma edição do Pretas Têm Dendê, evento que celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha com uma programação voltada à valorização da identidade, da cultura e do protagonismo de meninas e mulheres negras.

As atividades acontecem a partir das 13h, no Centro Social Urbano (CSU) da Federação, com entrada gratuita.

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Com o tema Filhas da Savana, Rainhas da Cidade, a edição de 2026 reúne desfiles, apresentações culturais, rodas de conversa, oficinas e atividades formativas.

A proposta é destacar a ancestralidade, a resistência e as trajetórias de mulheres negras por meio de ações construídas em conjunto com a comunidade.



Concurso Miss Federação é um dos destaques

Entre os momentos centrais da programação está o Miss Federação, iniciativa que busca incentivar a autoestima, a identidade e o protagonismo de jovens negras. Mais do que um concurso de beleza, o projeto reconhece histórias, talentos e experiências das participantes.

A banca julgadora contará com a participação de Hebe Valle, coordenadora de Impacto Social da Fundação Fenômenos, instituição que apoia o evento.

"Acreditamos que iniciativas como o Pretas Têm Dendê criam espaços fundamentais para fortalecer a autoestima, ampliar oportunidades e reconhecer o protagonismo de meninas e mulheres negras. É uma honra para a Fundação Fenômenos apoiar um projeto que transforma vidas por meio da cultura e do pertencimento", afirma Hebe.

Programação reúne cultura, formação e diálogo

Além do concurso, o público poderá acompanhar apresentações artísticas, oficinas, rodas de conversa e outras atividades voltadas ao fortalecimento da identidade negra e à promoção da cultura afro-brasileira.

Realizado de forma coletiva pela comunidade da Federação, o Pretas Têm Dendê se consolidou como uma iniciativa que utiliza a cultura como ferramenta de mobilização e transformação social em Salvador.

Fundação Fenômenos apoia a iniciativa

A edição deste ano conta com o apoio da Fundação Fenômenos, organização criada por Ronaldo Nazário e presidida por Celina Locks. Segundo a instituição, o apoio ao projeto faz parte de uma atuação voltada a iniciativas sociais, culturais e educativas em diferentes regiões do país.

Além do Pretas Têm Dendê, a fundação participa de projetos como o Zwanga Impacto Social, voltado à moda em comunidades ribeirinhas do Macapá; o Coletivo Social Favela em Ação, que promove atividades como balé e reforço escolar; e o Projeto Social E-duk, direcionado ao ensino de tecnologia e programação de games para crianças.

Criada há 15 anos, a Fundação Fenômenos informa que já desenvolveu ações em 439 cidades brasileiras, alcançando mais de 1,4 milhão de pessoas.

Pretas Têm Dendê 2026