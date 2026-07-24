SHOW DE LANÇAMENTO
Precursores do pagode baiano se unem e formam a banda Duplamente
Banda faz show de lançamento neste sábado, 25, no Burburinho Gastrobar, em Vilas do Atlântico
A banda Duplamente sobe ao palco pela primeira vez neste sábado, 25, às 19h, no Burburinho Gastrobar, em Vilas do Atlântico. O grupo tem à frente os músicos Erickson dos Santos Fraga, conhecido como "Barriga Batera", e Dan Luz, que tiveram contribuição direta e reconhecida para a consolidação desse gênero musical genuinamente baiano: o pagodão.
Como surgiu o projeto
Segundo Dan, a ideia surgiu em 2019 com a proposta de difundir o samba e o pagode da Bahia e hoje, mais maduro, ele comemora o lançamento do projeto. Dan, que comanda os vocais, também é compositor e produtor musical há mais de 20 anos, com passagens por projetos de diferentes gêneros musicais e apresentações em palcos da Bahia e outros estados.
Experiência na batera
Erickson dos Santos Fraga, o baterista da banda, iniciou sua trajetória profissional em 2006 na banda Patrulha do Samba e integrou grupos como É O Tchan, Pagodart, Psirico, Oz Bambaz e Edcity.
A programação do evento de lançamento apresenta o show de abertura do grupo O Lobo, além das participações especiais de Nei Dresenha e do Pagode do RT. A gestão e produção artística da banda são realizadas pela Estilo Produçoes.
Os ingressos são comercializados na plataforma Sympla. O acesso também ocorre por meio de lista VIP disponibilizada na bio do perfil oficial da banda no Instagram
Serviço
- Evento : Lançamento oficial Banda Duplamente
- Data : 25 de julho de 2026
- Horário : 19h
- Local : Burburinho Gastrobar – Vilas do Atlântico
- Ingressos : Sympla e lista VIP no Instagram @duplamenteoficialbanda
- Contato para shows: (71) 99137-2327