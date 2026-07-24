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SHOW DE LANÇAMENTO

Precursores do pagode baiano se unem e formam a banda Duplamente

Banda faz show de lançamento neste sábado, 25, no Burburinho Gastrobar, em Vilas do Atlântico

Jair Mendonça Jr
Por
Danda Duplamente, Erickson dos Santos Fraga e Dan Luz
Danda Duplamente, Erickson dos Santos Fraga e Dan Luz - Foto: Divulgação assessoria

A banda Duplamente sobe ao palco pela primeira vez neste sábado, 25, às 19h, no Burburinho Gastrobar, em Vilas do Atlântico. O grupo tem à frente os músicos Erickson dos Santos Fraga, conhecido como "Barriga Batera", e Dan Luz, que tiveram contribuição direta e reconhecida para a consolidação desse gênero musical genuinamente baiano: o pagodão.

Como surgiu o projeto

Segundo Dan, a ideia surgiu em 2019 com a proposta de difundir o samba e o pagode da Bahia e hoje, mais maduro, ele comemora o lançamento do projeto. Dan, que comanda os vocais, também é compositor e produtor musical há mais de 20 anos, com passagens por projetos de diferentes gêneros musicais e apresentações em palcos da Bahia e outros estados.

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Experiência na batera

Erickson dos Santos Fraga, o baterista da banda, iniciou sua trajetória profissional em 2006 na banda Patrulha do Samba e integrou grupos como É O Tchan, Pagodart, Psirico, Oz Bambaz e Edcity.

A programação do evento de lançamento apresenta o show de abertura do grupo O Lobo, além das participações especiais de Nei Dresenha e do Pagode do RT. A gestão e produção artística da banda são realizadas pela Estilo Produçoes.

Os ingressos são comercializados na plataforma Sympla. O acesso também ocorre por meio de lista VIP disponibilizada na bio do perfil oficial da banda no Instagram

Serviço

  • Evento : Lançamento oficial Banda Duplamente
  • Data : 25 de julho de 2026
  • Horário : 19h
  • Local : Burburinho Gastrobar – Vilas do Atlântico
  • Ingressos : Sympla e lista VIP no Instagram @duplamenteoficialbanda
  • Contato para shows: (71) 99137-2327

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Tags

agenda cultural pagode baiano Vilas do Atlântico

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