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TEATRO

Neyde Pistola chega a Salvador com espetáculo premiado e sessão única

Personagem de Livia La Gatto sobe ao palco do Teatro Jorge Amado

Beatriz Santos
Por
Atriz e roteirista Livia La Gatto
Atriz e roteirista Livia La Gatto - Foto: Divulgação

A atriz e roteirista Livia La Gatto apresenta, neste sábado, 25, às 19h, o espetáculo Neyde Pistola Ao Vivo no Teatro Jorge Amado, em Salvador. O solo de comédia, vencedor do Prêmio de Humor 2026 na categoria Melhor Performance, leva aos palcos a personagem que ganhou popularidade nas redes sociais.

No espetáculo, Neyde Pistola deixa os vídeos da internet para protagonizar uma apresentação ao vivo centrada em situações do cotidiano e nas diferenças entre gerações. A personagem mistura comentários sobre nostalgia, envelhecimento e hábitos da vida moderna em um formato de humor.

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O solo marca a estreia de Livia La Gatto nesse formato teatral. A proposta acompanha uma senhora de personalidade marcante que defende, com ironia, que "os 80 são os novos 79", usando essa perspectiva para abordar mudanças de comportamento e costumes.

Sessão acontece neste sábado

A apresentação em Salvador será única e tem duração de 1h15. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou diretamente na bilheteria do Teatro Jorge Amado.

Entre os temas abordados estão as transformações nas relações sociais, o choque entre diferentes gerações e situações comuns do dia a dia, sempre conduzidas pela personagem criada por Livia La Gatto.

Espetáculo: Neyde Pistola AO VIVO

  • Data: 25 de julho
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Jorge Amado
  • Duração: 1h15
  • Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro
  • Valores: Inteira: R$ 100 | Meia-entrada: R$ 50
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