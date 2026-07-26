Morre Luiz Octávio Gallotti, ex-presidente do STF, aos 95 anos

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O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Octavio Pires e Albuquerque Gallotti morreu às 14h23 deste domingo, 26, aos 95 anos.

A informação foi confirmada por familiares do magistrado, que construiu uma trajetória de quase cinco décadas dedicadas à vida pública e ao Direito.

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Velório

O velório do jurista ocorre nesta segunda-feira, 27, das 10h às 16h, no salão principal do STF, na capital federal. O sepultamento vai ser realizado na terça-feira, 28, no Cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro.

Nascido na capital fluminense em 27 de outubro de 1930, Gallotti pertencia a uma proeminente linhagem de juristas. Ele foi a terceira geração de sua família a ocupar uma cadeira na Suprema Corte:

Pai: Luiz Gallotti, que chefiou a Procuradoria-Geral da República (PGR) e presidiu o STF de 1966 a 1968.

Avô materno: Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, também ex-procurador-geral e ministro do Supremo entre 1917 e 1931.

Graduado pela Faculdade Nacional de Direito (atual UFRJ) em 1953, iniciou a carreira como estagiário do Ministério Público do antigo Distrito Federal, ingressando posteriormente no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Chegada ao Supremo

Nomeado ministro do TCU em junho de 1973, Gallotti assumiu a presidência da Corte de Contas no ano seguinte, gestão em que promoveu a modernização administrativa do órgão com os primeiros passos da informatização do controle de contas.

Em novembro de 1984, foi indicado ao STF pelo então presidente João Figueiredo, tornando-se o último ministro nomeado durante o regime militar.

No tribunal, integrou o Conselho Nacional da Magistratura e esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 1989 e 1991.

Em maio de 1993, assumiu a presidência do STF, cargo que ocupou até maio de 1995. Durante o mandato no comando do Judiciário, chegou a exercer a Presidência da República de forma interina em duas ocasiões, nos meses de junho e agosto de 1994. Aposentou-se compulsoriamente em outubro de 2000, ao atingir o limite de 70 anos.

Condolências

A morte de Gallotti motivou manifestações nos chefes dos Poderes e órgãos de Estado:

Edson Fachin (Presidente do STF): declarou que a trajetória do ministro se confunde com a história do país, ressaltando sua "prudência e o inabalável compromisso com a Constituição".

Bruno Dantas (Ministro do TCU): destacou a opção de Gallotti pela "prudência em vez do protagonismo" na condução da Suprema Corte durante um período de incertezas nacionais.

Jorge Messias (Advogado-Geral da União): enfatizou o "legado de dedicação às instituições" e prestou solidariedade aos familiares.

O ex-ministro deixa a viúva, Iára Chateaubriand Pereira Diniz Gallotti, com quem era casado desde 1962, e dois filhos: Luiz Gallotti Neto e Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues, atual ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Era também sogro de Walton Alencar Rodrigues, ex-presidente do TCU, e primo de Paulo Gallotti, que integrou o STJ.