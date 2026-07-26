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CHAMADO

Itamaraty chama embaixador na Argentina após ofensas de Milei a Lula

Decisão sinaliza agravamento da crise política entre Brasília e Buenos Aires

Rodrigo Tardio
Por
Milei declarou apoio político ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante convenção nacional
Milei declarou apoio político ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante convenção nacional - Foto: Reprodução | X

O Ministério das Relações Exteriores chamou de volta a Brasília o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli. A decisão foi tomada como reação imediata às declarações do presidente argentino, Javier Milei, que proferiu críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei declarou apoio político ao senador Flávio Bolsnaro (PL-RJ) durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), realizada no último sábado, 25, em São Paulo.

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Chamado

De acordo com o Itamaraty, Bitelli deve desembarcar na capital federal entre o fim da noite de domingo, 26, e a madrugada de segunda-feira, 27. Em nota oficial, o governo brasileiro justificou o ato "em razão das ofensas proferidas pelo presidente argentino".

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No protocolo internacional, a chamada para consultas é uma das medidas diplomáticas mais severas de protesto formal entre Nações.

Embora o gesto não signifique o rompimento de relações bilaterais, sinaliza o agravamento da crise política entre Brasília e Buenos Aires.

Atritos

Os atritos entre os dois maiores parceiros do Mercosul vinham se acumulo desde a posse de Milei na Casa Rosada, em dezembro de 2023.

O Ministério das Relações Exteriores não informou o período em que o embaixador permanecerá no Brasil nem se estuda novas retaliações diplomáticas ao governo argentino.

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Tags

crise diplomática Diplomacia Brasil-Argentina Embaixador Julio Bitelli relações internacionais

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