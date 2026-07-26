Jerônimo conclui série de PGP nas 27 regiões e prepara pauta com Lula

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O governador Jerônimo Rodrigues celebrou, neste domingo, 26, o encerramento do ciclo do Programa de Governo Participativo (PGP) após percorrer os 27 territórios de identidade do estado.

No ato final, realizado no Recôncavo Baiano, o chefe do Executivo garantiu que o conjunto de propostas recolhidas junto à sociedade vai ser a diretriz central do plano de gestão.

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Demandas

As demandas que dependem do Governo Federal vão ser entregues diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na convenção estadual da chapa, marcada para o próximo dia 1º de agosto, no Parque de Exposições, em Salvador.

A pauta prioritária inclui o pleito pelas obras de duplicação das rodovias federais BR-101, BR-116 e BR-242.

"Eu saio muito feliz dessa caminhada porque me despertou muitas coisas sobre como as políticas públicas conversam com a esperança da juventude. Encerrar no Recôncavo me deixa muito feliz", declarou o governador em coletiva.

Rede hospitalar

Durante o balanço do PGP, o governador apresentou números sobre a expansão da infraestrutura hospitalar no estado.

Desde o início da gestão, em 2023, foram entregues 15 hospitais e criados cerca de 6 mil leitos. Outras 22 unidades estão em fase de obras ou licitação em municípios como Valença, Gandu e Serrinha.

De acordo com o Executivo, a ampliação do parque hospitalar já se reflete na agilidade do sistema de regulação de pacientes.

Parceria com municípios

Jerônimo ressaltou que a equalização definitiva da regulação depende do fortalecimento da atenção primária pelas prefeituras, evitando a sobrecarga das unidades estaduais de alta complexidade.

O governador voltou a oferecer suporte financeiro para projetos municipais, citando como exemplo a construção de um hospital municipal em Feira de Santana para aliviar a demanda sobre o Hospital Geral Clériston Andrade.

"Só vamos resolver a regulação quando entendermos que é uma responsabilidade compartilhada. O Estado fazer a parte que compete, mas não podemos usar a saúde para disputa partidária", finalizou.