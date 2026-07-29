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OPERAÇÃO SANEAMENTO

Acampamento do tráfico: polícia desarticula grupo criminoso em zona rural

Local em área de mata era usado como ponto de armazenamento de drogas

Alice Paulilo
Por
Polícia desarticula acampamento de drogas
Polícia desarticula acampamento de drogas - Foto: Divulgação/ Ascom SSP

A Polícia Civil e Militar da Bahia realizaram uma ação conjunta, nesta terça-feira, 28, de localização e desmonte de um acampamento utilizado por criminosos para a separação e armazenagem de drogas. O espaço está situado na zona rural da cidade de Nazaré, no Recôncavo Baiano.

Durante a Operação Saneamento, as equipes precisaram trafegar por área de mata de difícil acesso para localizar o lugar onde os criminosos se escondiam. Foram apreendidos balanças e embalagens utilizadas no armazenamento dos entorpecentes. Todos os materiais foram incinerados pelos PMs.

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Investigação levou ao acampamento

O acampamento foi localizado a partir de um trabalho integrado entre equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Comando de Policiamento da Região do Recôncavo (CPR-R), do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Santo Antônio de Jesus), da Rondesp Recôncavo e da CIPE Recôncavo.

Segundo o delegado Ernandes Júnior, titular do Denarc, a operação representa um avanço no combate ao crime organizado na região. "Essa ação representa uma desestruturação da capacidade organizacional e logística desse grupo criminoso. As investigações continuam a fim de localizar todos os suspeitos", afirmou.

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Acampamento do tráfico drogas operação

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