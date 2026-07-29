OPERAÇÃO SANEAMENTO
Acampamento do tráfico: polícia desarticula grupo criminoso em zona rural
Local em área de mata era usado como ponto de armazenamento de drogas
A Polícia Civil e Militar da Bahia realizaram uma ação conjunta, nesta terça-feira, 28, de localização e desmonte de um acampamento utilizado por criminosos para a separação e armazenagem de drogas. O espaço está situado na zona rural da cidade de Nazaré, no Recôncavo Baiano.
Durante a Operação Saneamento, as equipes precisaram trafegar por área de mata de difícil acesso para localizar o lugar onde os criminosos se escondiam. Foram apreendidos balanças e embalagens utilizadas no armazenamento dos entorpecentes. Todos os materiais foram incinerados pelos PMs.
Investigação levou ao acampamento
O acampamento foi localizado a partir de um trabalho integrado entre equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Comando de Policiamento da Região do Recôncavo (CPR-R), do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Santo Antônio de Jesus), da Rondesp Recôncavo e da CIPE Recôncavo.
Segundo o delegado Ernandes Júnior, titular do Denarc, a operação representa um avanço no combate ao crime organizado na região. "Essa ação representa uma desestruturação da capacidade organizacional e logística desse grupo criminoso. As investigações continuam a fim de localizar todos os suspeitos", afirmou.