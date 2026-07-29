Fogo Cruzado divulga balanço do 1º semestre sobre tiroteios e segurança pública na RMS

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O bairro Beiru/Tancredo Neves registrou 19 tiroteios em 2025, se tornando líder em Salvador no quesito violência armada, segundo dados do Relatório Semestral do Instituto Fogo Cruzado, divulgados nesta quarta-feira, 29. Durante o período, Pirajá foi o primeiro do ranking levando em consideração a quantidade de mortos, somando 18 no total.

Veja ranking:

Beiru/Tancredo Neves: 19 tiroteios e 10 mortos

São Cristóvão (Salvador): 15 tiroteios, 10 mortos e 3 feridos

Engenho Velho de Brotas (Salvador): 14 tiroteios, 10 mortos e 7 feridos

Pirajá (Salvador): 13 tiroteios, 18 mortos e 1 ferido

Itapuã (Salvador): 12 tiroteios, 8 mortos e 5 feridos

Pernambués (Salvador): 12 tiroteios, 5 mortos e 2 feridos

Santa Cruz (Salvador): 12 tiroteios e 14 mortos

Tiroteios durante ações policiais batem recorde histórico

O relatório mostrou ainda que, durante o primeiro semestre de 2026, Salvador e Região Metropolitana (RMS) bateram recorde histórico em tiroteios durante ações policiais, que representaram 56% dos casos.

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No período, foram registrados 656 tiroteios, dos quais 366 ocorreram durante ações e operações policiais, representando 56% do total. Trezentos e quarenta foram atingidas durante ações policiais.

Foram contabilizados:

637 baleados;

487 mortos;

150 feridas.

O número de chacinas apresentou redução em relação a períodos anteriores. No entanto, 93% delas aconteceram durante ações policiais e deixaram 49 mortos. O Complexo do Nordeste de Amaralina aparece como um dos principais lugares impactados e, junto a Pirajá, concentrou 37% dos casos.

Perseguições durante ações policiais também bateram recorde, com 98 registros e 95 baleados.

Crianças e adolescentes voltaram a apresentar crescimento nos registros. No caso das crianças, duas foram atingidas, já os adolescentes que foram vítimas cresceram 36%.

Registros de feminicídio aumentaram 25%

A violência armada também atingiu moradores dentro de suas próprias casas, aumentando em 17% em comparação ao primeiro semestre de 2025. Em relação feminicídio, houve o aumento de 25%.

O número de agentes baleados dobrou e 59% das vítimas estavam em atividade quando foram atingidas.

Confira ranking de Salvador e RMS de municípios mais impactados pela violência armada: