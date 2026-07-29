POLÍCIA
Fogo Cruzado divulga balanço do 1º semestre sobre tiroteios e segurança pública na RMS
Pirajá foi o primeiro do ranking levando em consideração a quantidade de mortos
O bairro Beiru/Tancredo Neves registrou 19 tiroteios em 2025, se tornando líder em Salvador no quesito violência armada, segundo dados do Relatório Semestral do Instituto Fogo Cruzado, divulgados nesta quarta-feira, 29. Durante o período, Pirajá foi o primeiro do ranking levando em consideração a quantidade de mortos, somando 18 no total.
Veja ranking:
- Beiru/Tancredo Neves: 19 tiroteios e 10 mortos
- São Cristóvão (Salvador): 15 tiroteios, 10 mortos e 3 feridos
- Engenho Velho de Brotas (Salvador): 14 tiroteios, 10 mortos e 7 feridos
- Pirajá (Salvador): 13 tiroteios, 18 mortos e 1 ferido
- Itapuã (Salvador): 12 tiroteios, 8 mortos e 5 feridos
- Pernambués (Salvador): 12 tiroteios, 5 mortos e 2 feridos
- Santa Cruz (Salvador): 12 tiroteios e 14 mortos
Tiroteios durante ações policiais batem recorde histórico
O relatório mostrou ainda que, durante o primeiro semestre de 2026, Salvador e Região Metropolitana (RMS) bateram recorde histórico em tiroteios durante ações policiais, que representaram 56% dos casos.
No período, foram registrados 656 tiroteios, dos quais 366 ocorreram durante ações e operações policiais, representando 56% do total. Trezentos e quarenta foram atingidas durante ações policiais.
Foram contabilizados:
- 637 baleados;
- 487 mortos;
- 150 feridas.
O número de chacinas apresentou redução em relação a períodos anteriores. No entanto, 93% delas aconteceram durante ações policiais e deixaram 49 mortos. O Complexo do Nordeste de Amaralina aparece como um dos principais lugares impactados e, junto a Pirajá, concentrou 37% dos casos.
Perseguições durante ações policiais também bateram recorde, com 98 registros e 95 baleados.
Crianças e adolescentes voltaram a apresentar crescimento nos registros. No caso das crianças, duas foram atingidas, já os adolescentes que foram vítimas cresceram 36%.
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Registros de feminicídio aumentaram 25%
A violência armada também atingiu moradores dentro de suas próprias casas, aumentando em 17% em comparação ao primeiro semestre de 2025. Em relação feminicídio, houve o aumento de 25%.
O número de agentes baleados dobrou e 59% das vítimas estavam em atividade quando foram atingidas.
Confira ranking de Salvador e RMS de municípios mais impactados pela violência armada:
- Salvador: 473 tiroteios, 338 mortos e 126 feridos
- Camaçari: 53 tiroteios, 36 mortos e 12 feridos
- Dias D’Ávila: 32 tiroteios, 28 mortos e 1 ferido
- Lauro de Freitas: 28 tiroteios, 32 mortos e 4 feridos
- Simões Filho: 25 tiroteios, 18 mortos e 1 ferido
- Candeias: 14 tiroteios, 12 mortos e 1 ferido
- Vera Cruz: 13 tiroteios, 12 mortos e 2 feridos
- Mata de São João: 6 tiroteios e 5 mortos
- Itaparica: 5 tiroteios e 2 mortos
- São Sebastião do Passé: 4 tiroteios, 1 morto e 1 ferido
- São Francisco do Conde: 3 tiroteios e 3 mortos