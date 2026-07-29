Audiências de custódia em Salvador serão realizadas em novo local

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As audiências de custódia de Salvador, que atualmente acontecem na Central de Flagrantes da Polícia Civil, passarão a ser realizadas em um novo local a partir da próxima terça-feira, 4.

Agora, as sessões acontecerão no Núcleo de Audiências de Custódia, localizado nas dependências do Cartório Integrado das Varas das Garantias, que fica no 4º andar do Fórum Criminal Desembargador Carlos Souto, no bairro de Sussuarana.

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A alteração é temporária, mas o período não foi divulgado. A mudança decorre de uma reforma da Central de Flagrantes, o que requer a desocupação dos espaços atualmente utilizados pelo Poder Judiciário na área adjacente, de modo a assegurar a regular continuidade dos serviços durante a execução das obras.

O que muda?

Na prática, as audiências que estavam marcadas para o local antigo, acontecerão na unidade de Sussuarana a partir da próxima semana. O aviso é uma orientação, especialmente para: