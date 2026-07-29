Salvador abre 600 vagas para Jovem Aprendiz Empreendedor; saiba mais

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O projeto Jovem Aprendiz Empreendedor vai abrir 600 vagas em Salvador para pessoas de 14 a 21 anos. Os interessados devem realizar o cadastro a partir da próxima segunda-feira, 3.

As oportunidades serão para Auxiliar de Escritório e estarão divididas igualmente entre os períodos:

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300 - turno matutino;

300 - turno vespertino.

A duração é de 17 meses e carga horária total de 1.280 horas.

Saiba como se inscrever

A partir do dia 3, às 10h, os interessados devem acessar o formulário através deste link.

Serão recebidas até 2,4 mil inscrições e, após esse limite, o arquivo será encerrado.

Veja como vai funcionar o processo seletivo

Após a inscrição on-line, os jovens devem realizar comprovação presencial de renda. Em seguida, eles passarão por uma entrevista técnica com avaliação cognitiva.

O processo prevê vagas para ampla concorrência e cotas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), pessoas pretas e pardas, adolescentes em situação de vulnerabilidade social e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica.

Os interessados devem ficar atentos à documentação exigida no regulamento e providenciar os documentos com antecedência. O processo seletivo possui caráter eliminatório a partir da análise da documentação anexada ao formulário de inscrição.

Como funciona o Jovem Aprendiz Empreendedor?

Voltado para jovens entre 14 e 21 anos, o projeto Jovem Aprendiz Empreendedor tem como objetivo contribuir para a formação dos beneficiados, fortalecendo competências técnicas, socioemocionais e cidadãs. Além disso, o programa possibilita a ampliação de oportunidades de inclusão no mercado de trabalho.

Os selecionados terão a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos na função de Auxiliar de Escritório em secretarias e órgãos da Prefeitura de Salvador, com remuneração equivalente a meio salário mínimo e vale-transporte.

Durante o processo formativo, os participantes terão acesso a conteúdos que contribuem para a preparação dos jovens para os desafios do mundo do trabalho, como: