COMO SE INSCREVER?
Salvador abre 600 vagas para Jovem Aprendiz Empreendedor; saiba mais
Inscrições são voltadas para jovens de 14 a 21 anos e começam na próxima segunda-feira, 3
O projeto Jovem Aprendiz Empreendedor vai abrir 600 vagas em Salvador para pessoas de 14 a 21 anos. Os interessados devem realizar o cadastro a partir da próxima segunda-feira, 3.
As oportunidades serão para Auxiliar de Escritório e estarão divididas igualmente entre os períodos:
- 300 - turno matutino;
- 300 - turno vespertino.
A duração é de 17 meses e carga horária total de 1.280 horas.
Saiba como se inscrever
A partir do dia 3, às 10h, os interessados devem acessar o formulário através deste link.
Serão recebidas até 2,4 mil inscrições e, após esse limite, o arquivo será encerrado.
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Veja como vai funcionar o processo seletivo
Após a inscrição on-line, os jovens devem realizar comprovação presencial de renda. Em seguida, eles passarão por uma entrevista técnica com avaliação cognitiva.
O processo prevê vagas para ampla concorrência e cotas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), pessoas pretas e pardas, adolescentes em situação de vulnerabilidade social e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica.
Os interessados devem ficar atentos à documentação exigida no regulamento e providenciar os documentos com antecedência. O processo seletivo possui caráter eliminatório a partir da análise da documentação anexada ao formulário de inscrição.
Como funciona o Jovem Aprendiz Empreendedor?
Voltado para jovens entre 14 e 21 anos, o projeto Jovem Aprendiz Empreendedor tem como objetivo contribuir para a formação dos beneficiados, fortalecendo competências técnicas, socioemocionais e cidadãs. Além disso, o programa possibilita a ampliação de oportunidades de inclusão no mercado de trabalho.
Os selecionados terão a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos na função de Auxiliar de Escritório em secretarias e órgãos da Prefeitura de Salvador, com remuneração equivalente a meio salário mínimo e vale-transporte.
Durante o processo formativo, os participantes terão acesso a conteúdos que contribuem para a preparação dos jovens para os desafios do mundo do trabalho, como:
- Projeto de vida;
- empreendedorismo;
- cidadania;
- ética profissional;
- desenvolvimento socioemocional.