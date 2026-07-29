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SEM LUZ

Ruas de bairros de Salvador terão energia interrompida nesta quarta

Desligamentos fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da rede

Edvaldo Sales
Por
Desligamentos fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da rede
Desligamentos fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da rede - Foto: Divulgação

O fornecimento de energia elétrica será interrompido temporariamente nesta quarta-feira, 29, em dois bairros de Salvador.

Os desligamentos fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da rede, segundo a Neoenergia Coelba.

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As interrupções estão previstas para ocorrer das 10h às 16h e podem ser adiadas ou canceladas em caso de condições climáticas desfavoráveis ou por necessidade operacional.

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Os bairros afetados serão Brotas e Horto Florestal.

Confira os locais:

  • Brotas: Travessa Filinto Borja — das 10h às 16h;
  • Horto Florestal: Avenida Santa Luzia e Travessa Filinto Borja — das 10h às 16h.

A concessionária disse que os serviços têm como objetivo reforçar a segurança das equipes e melhorar a qualidade do fornecimento de energia.

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Tags

Neoenergia Coelba Salvador

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