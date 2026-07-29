Ruas de bairros de Salvador terão energia interrompida nesta quarta

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O fornecimento de energia elétrica será interrompido temporariamente nesta quarta-feira, 29, em dois bairros de Salvador.

Os desligamentos fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da rede, segundo a Neoenergia Coelba.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As interrupções estão previstas para ocorrer das 10h às 16h e podem ser adiadas ou canceladas em caso de condições climáticas desfavoráveis ou por necessidade operacional.

Os bairros afetados serão Brotas e Horto Florestal.

Confira os locais:

Brotas: Travessa Filinto Borja — das 10h às 16h;

Horto Florestal: Avenida Santa Luzia e Travessa Filinto Borja — das 10h às 16h.

A concessionária disse que os serviços têm como objetivo reforçar a segurança das equipes e melhorar a qualidade do fornecimento de energia.