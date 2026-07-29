SEM LUZ
Ruas de bairros de Salvador terão energia interrompida nesta quarta
Desligamentos fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da rede
O fornecimento de energia elétrica será interrompido temporariamente nesta quarta-feira, 29, em dois bairros de Salvador.
Os desligamentos fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da rede, segundo a Neoenergia Coelba.
As interrupções estão previstas para ocorrer das 10h às 16h e podem ser adiadas ou canceladas em caso de condições climáticas desfavoráveis ou por necessidade operacional.
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Os bairros afetados serão Brotas e Horto Florestal.
Confira os locais:
- Brotas: Travessa Filinto Borja — das 10h às 16h;
- Horto Florestal: Avenida Santa Luzia e Travessa Filinto Borja — das 10h às 16h.
A concessionária disse que os serviços têm como objetivo reforçar a segurança das equipes e melhorar a qualidade do fornecimento de energia.