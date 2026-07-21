Funcionário terceirizado da Coelba morre em acidente na BR-116

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Um funcionário terceirizado da Neoenergia Coelba morreu na manhã desta terça-feira, 21, em um grave acidente de trânsito, na BR-116 Norte, em uma ladeira próximo ao povoado Pinhões, em Euclides da Cunha, no nordeste baiano.

Deivid Costa de Souza morreu após a colisão entre um veículo de passeio, que pertencia à empresa onde ele trabalhava, e uma carreta.

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Segundo informações, além dele, o acidente deixou outras vítimas feridas. Elas teriam ficado presas às ferragens, mas sobreviveram. Não foi informado o número de feridos.

Um gravíssimo acidente foi registrado no fim da manhã desta terça-feira, 21, envolvendo um veiculo e uma carreta na BR 116 Norte, na ladeira próximo ao Povoado Pinhões, em Euclides da Cunha.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) atenderam a ocorrência.

Ainda não foi possível estabelecer as causas do acidente que vitimou Deivid, que era morador do bairro Duda Macário, em Euclides da Cunha. As informações são do Web Euclides.