Juiz federal Iran Esmeraldo Leite toma posse como desembargador titular do TRE-BA

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) empossou nesta segunda-feira, 20, como desembargador eleitoral titular, o juiz Iran Esmeraldo Leite, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). O magistrado ocupa a vaga destinada a juízes(as) federais e cumprirá o biênio 2026-2028.

A posse, que ocorreu na sala da presidência do Eleitoral, reuniu os membros da Corte, servidores do Órgão, advogadas(os) e familiares do empossado. A solenidade foi conduzida pelo presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer, que destacou como exemplar a trajetória do novo membro nas Justiças Federal e Eleitoral, além de enfatizar o perfil técnico de comprometimento com a coisa pública.

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“Receba os nossos votos de pleno êxito nesta nova missão. Que seu equilíbrio, sua experiência e seu elevado espírito público sigam inspirando a todos nós e contribuam para que o TRE-BA continue a cumprir, com excelência, o dever constitucional de garantir eleições seguras, transparentes e legítimas das 417 cidades da nossa Bahia”, pontuou.

Durante seu discurso, o desembargador eleitoral Iran Esmeraldo Leite ressaltou a atuação no TRE da Bahia como um espaço de fortalecimento institucional e crescimento profissional, pela diversidade de experiências e perspectivas presentes na Corte.

Não posso deixar de expressar meu contentamento de estar aqui, por ser uma instituição ímpar, pluralista por essência, de ideias diferentes, com origens diferentes das diversas instâncias da Justiça. Então, é um local de engrandecimento e de debates. Um local que eu tenho certeza de que daqui a dois anos sairei bem melhor só pela convivência com os senhores e senhoras Iran Esmeraldo Leite - desembargador eleitoral

Homenagem

O desembargador eleitoral Iran Esmeraldo Leite foi agraciado no ato da posse com a Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia. A honraria é destinada a figuras que contribuíram destacadamente para o engrandecimento, a eficiência e a respeitabilidade da Justiça Eleitoral no estado.

A escolha do novo membro titular do Regional baiano foi confirmada na última quinta-feira (16/7), na sessão extraordinária do Colegiado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). O juiz Iran Esmeraldo Leite já atuou na Corte do TRE-BA, ocupando a vaga de desembargador eleitoral substituto no biênio 2022-2024.

Conheça o Magistrado

Natural de Fortaleza (CE), o desembargador eleitoral Iran Esmeraldo Leite é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Direito Público também na UFC. Foi juiz federal da Seção Judiciária do Acre, de janeiro a setembro de 2005, e desde outubro de 2005 é juiz federal da Seção Judiciária da Bahia (SJBA). O magistrado é titular da 24ª Vara (Execução Fiscal) da Justiça Federal na Bahia.