PDT da Bahia oficializa candidatos e define nominata para as eleições

O PDT da Bahia promoveu nesta terça-feira (21), no Classic Bahia Hotel, na Pituba, a convenção estadual do partido. A sigla confirmou 50 nomes para deputado estadual e 40 a federal, além de definir os números dos candidatos e oficializar a coligação com o grupo político do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

A convenção foi presidida pelo presidente do partido na Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior, além do comandante da sigla em Salvador, o ex-prefeito de Euclides da Cunha Luciano Pinheiro. Os dois foram confirmados como candidatos à reeleição e a deputado estadual, respectivamente.

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Além disso, o evento contou com a presença dos deputados estaduais do partido, Marcinho Oliveira e Pancadinha, e de convidados, a exemplo do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que representou o governador, e do presidente do PT no estado, Tássio Brito. Também estiveram presentes prefeitos, representantes de movimentos do PDT, vereadores e todos os candidatos da sigla.

Félix afirmou que os planos do PDT são de eleger até sete deputados estaduais e dois federais. "Essa é a nossa busca. A chapa para estadual está muito boa. Vamos eleger com o menor número de votos, 40 mil, e emplacar ao menos a quarta maior bancada na Assembleia Legislativa. E fazer uma bancada muito bonita, porque é o partido da educação e do trabalhismo".

Ele também apostou na vitória de Jerônimo Rodrigues à reeleição "Essa eleição me parece até mais fácil que a última. Claro que não existe eleição ganha. Tem de ser trabalhada como se estivesse perdendo por um. Se botar sapato alto, termina perdendo", frisou.

Luciano Pinheiro defendeu a reeleição de Félix. "É prioridade absoluta do PDT eleger dois deputados estaduais, entre eles o nosso presidente estadual, que é um defensor da Bahia na Câmara. Temos homens e mulheres aguerridos e um exército que se fez presente hoje aqui nesta convenção, lotando os 600 lugares. Digo que o PDT é hoje o melhor partido para se eleger na Bahia", ressaltou.