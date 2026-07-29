Vacinação gratuita contra raiva para pets acontece neste sábado

O Condomínio Busca Vida realiza, neste sábado, 1º, uma campanha gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Secretaria de Saúde de Camaçari.

A imunização acontecerá das 8h30 às 12h, na área externa do prédio da Administração do condomínio, ao lado da portaria principal.



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Manter a vacinação dos animais em dia é uma das principais medidas para evitar a circulação da raiva, doença que pode atingir mamíferos e seres humanos e que, após o surgimento dos sintomas, praticamente não tem chances de cura.



Como será a campanha

Poderão ser vacinados cães e gatos com idade mínima de três meses. Para receber a dose, o tutor deverá apresentar o cartão de vacinação do animal.

Segundo o síndico-administrador do Condomínio Busca Vida, Marcelo Dourado, a campanha faz parte das iniciativas voltadas à prevenção de doenças e à proteção da comunidade.

"A região de Busca Vida está inserida em uma Área de Proteção Ambiental, onde há convivência permanente entre pessoas, animais domésticos e diversas espécies da fauna silvestre. Manter a vacinação em dia é uma medida de responsabilidade que protege os pets, seus tutores e toda a comunidade", destacou.

Por que a vacina contra a raiva é importante?

A raiva é uma infecção viral transmitida principalmente pela saliva de animais contaminados, por meio de mordidas, arranhões ou contato com ferimentos e mucosas.

Embora os casos envolvendo cães e gatos tenham diminuído nas últimas décadas graças às campanhas de vacinação, o vírus continua circulando na natureza. Morcegos, por exemplo, seguem entre os principais transmissores da doença em áreas de grande biodiversidade.

Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que a imunização dos animais seja realizada anualmente, contribuindo para interromper a cadeia de transmissão e proteger toda a população.

Quem não deve receber a vacina?

Antes de levar o pet, os tutores devem observar algumas recomendações. Animais em recuperação de doenças, fêmeas gestantes ou que tenham dado cria recentemente não devem ser imunizados nesta etapa.

Outra orientação é que cada tutor seja responsável por conduzir e conter o próprio animal durante a vacinação. As equipes do CCZ e da administração do condomínio atuarão exclusivamente na aplicação das doses.