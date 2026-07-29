Investigado por onda de crimes violentos em Eunápolis é morto em confronto

Apontado como um dos principais responsáveis pela escalada da violência em Eunápolis nas últimas semanas, Rhanderson Profeta Rodrigues, de 24 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 29, durante uma operação da Polícia Civil da Bahia. A ação tinha como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão contra o suspeito, investigado por uma sequência de homicídios e tentativas de assassinato ocorridos no município.

Segundo a Polícia Civil, ao chegarem ao imóvel onde ele estava, no bairro Santa Lúcia, as equipes foram recebidas a tiros. Os policiais reagiram e, após o confronto, Rhanderson foi encontrado ferido. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

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Conforme apuração do A TARDE, o investigado acumulava suspeitas de participação em pelo menos dois homicídios consumados e cinco tentativas de homicídio registradas em apenas sete dias. Entre os episódios atribuídos a ele estão duas tentativas de assassinato no bairro Paquetá, em 11 de julho; a execução de Kauan Castro, morto a tiros no bairro Santa Lúcia, em 12 de julho; e o homicídio de Roniel de Jesus, no bairro Urbis III, em 18 de julho. Neste último ataque, outras três pessoas também foram baleadas e sobreviveram.

As investigações apontam que os crimes fazem parte da disputa entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas em Eunápolis, cenário que tem provocado uma sucessão de ataques armados na cidade.

Companheira presa e arsenal apreendido

Enquanto cumpriam o mandado judicial, os policiais prenderam em flagrante a companheira de Rhanderson, uma mulher de 24 anos, suspeita de tráfico de drogas. Ela foi encontrada no imóvel onde o investigado estava escondido e permanece custodiada à disposição da Justiça.

Durante as buscas, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, carregadores, munições de calibres 9 mm e 5,56, rádios comunicadores, aparelhos celulares, balanças de precisão, roupas camufladas, uma balaclava e grande quantidade de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack.

A operação foi conduzida por equipes da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Descobrimento) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Eunápolis). De acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo criminoso, esclarecer a participação de cada envolvido nos ataques recentes e enfraquecer a atuação da organização criminosa na região.