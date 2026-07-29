Mulher joga óleo quente no pênis do marido como após descobrir traição

Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido na madrugada desta quarta-feira, 29, após ser atingido por óleo quente durante uma briga com a esposa no município de Cariacica (ES). No depoimento prestado às autoridades, o homem afirmou que o ataque ocorreu logo após a mulher descobrir que havia sido traída.



As informações registradas no boletim de ocorrência da Polícia Civil também apontam que a discussão entre o casal se intensificou por conta da infidelidade do marido. No ápice do desentendimento, a mulher jogou óleo fervente contra o homem, atingindo-o na região entre o umbigo e os joelhos, o que incluiu seus órgãos genitais.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado no local para prestar os primeiros socorros. Devido à gravidade das lesões, a vítima foi prontamente encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, unidade que é referência no tratamento de queimados no Espírito Santo.

Mulher está foragida

A Polícia Militar também compareceu à ocorrência para acompanhar o caso e coletar as primeiras informações. Apesar de ter detalhado aos policiais a motivação do crime, o homem optou por não revelar a identidade da esposa e não deu pistas sobre o paradeiro para onde ela teria fugido após o ataque.



Por conta disso, nenhuma prisão foi efetuada até o momento.

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A Polícia Civil do Espírito Santo informou que registrou o caso inicialmente como lesão corporal, mas as investigações prosseguem para apurar as circunstâncias do fato e identificar a autoria do crime, mesmo sem a colaboração direta da vítima nesta fase inicial.