Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

VINGANÇA

Mulher joga óleo quente no pênis do marido como após descobrir traição

Homem não revelou a identidade da esposa, que segue foragida

Gustavo Nascimento
Por
Caso é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo
Caso é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo - Foto: Divulgação

Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido na madrugada desta quarta-feira, 29, após ser atingido por óleo quente durante uma briga com a esposa no município de Cariacica (ES). No depoimento prestado às autoridades, o homem afirmou que o ataque ocorreu logo após a mulher descobrir que havia sido traída.

As informações registradas no boletim de ocorrência da Polícia Civil também apontam que a discussão entre o casal se intensificou por conta da infidelidade do marido. No ápice do desentendimento, a mulher jogou óleo fervente contra o homem, atingindo-o na região entre o umbigo e os joelhos, o que incluiu seus órgãos genitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado no local para prestar os primeiros socorros. Devido à gravidade das lesões, a vítima foi prontamente encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, unidade que é referência no tratamento de queimados no Espírito Santo.

Mulher está foragida

A Polícia Militar também compareceu à ocorrência para acompanhar o caso e coletar as primeiras informações. Apesar de ter detalhado aos policiais a motivação do crime, o homem optou por não revelar a identidade da esposa e não deu pistas sobre o paradeiro para onde ela teria fugido após o ataque.

Por conta disso, nenhuma prisão foi efetuada até o momento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Investigado por onda de crimes violentos em Eunápolis é morto em confronto
Investigado por onda de crimes violentos em Eunápolis é morto em confronto imagem

POLÍCIA

Líder criminoso da Bahia é preso durante operação contra o TCP no Rio
Líder criminoso da Bahia é preso durante operação contra o TCP no Rio imagem

POLÍCIA

Fogo Cruzado divulga balanço do 1º semestre sobre tiroteios e segurança pública na RMS
Fogo Cruzado divulga balanço do 1º semestre sobre tiroteios e segurança pública na RMS imagem

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que registrou o caso inicialmente como lesão corporal, mas as investigações prosseguem para apurar as circunstâncias do fato e identificar a autoria do crime, mesmo sem a colaboração direta da vítima nesta fase inicial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Relacionamentos tragédias violência

Relacionadas

Mais lidas