Empresário condenado por matar ex-sócio na Bahia é preso após dois anos foragido

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Um empresário de 55 anos, condenado pelo assassinato do ex-sócio em Arraial d'Ajuda, no sul da Bahia, foi preso na tarde desta terça-feira, 28, em Governador Valadares, Minas Gerais. O homem era considerado foragido da Justiça desde que foi condenado, em 2024, a mais de 20 anos de prisão.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, equipes da Moto Patrulha receberam uma denúncia de que o empresário estaria no bairro Morada do Vale e poderia estar armado. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura.

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Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. Os militares também realizaram buscas no veículo e na residência do condenado, com autorização, mas nenhuma arma foi localizada.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado que havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Porto Seguro. O empresário foi levado para atendimento médico de rotina e, em seguida, encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

Crime ocorreu em 2017

O empresário foi condenado pelo homicídio de Leandro Reis Duque, de 31 anos, morto em 2017, em Arraial d'Ajuda, distrito de Porto Seguro.

De acordo com as investigações, Leandro desapareceu no fim de fevereiro daquele ano e teve o corpo encontrado dias depois, enterrado em uma cova rasa em uma área de mata.

A Polícia Civil concluiu que o crime foi motivado por desentendimentos relacionados aos negócios mantidos entre vítima e acusado. As investigações apontaram ainda que Leandro foi atraído para uma emboscada com a falsa promessa de realizar um orçamento.

Após o assassinato, os envolvidos enterraram o corpo e fugiram para Minas Gerais.

O empresário foi julgado pelo Tribunal do Júri em janeiro de 2024. Como não compareceu à sessão, foi condenado à revelia a 20 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, passando a ser considerado foragido. Outro homem também foi condenado por participação no crime.