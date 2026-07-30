VÍDEO: Homem é preso com explosivo em briga entre Bamor e TUI

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Um homem, de 19 anos, foi preso na noite desta quarta-feira, 29, por porte de artefato explosivo, durante uma briga entre integrantes de torcidas organizadas, no bairro Jardim Cajazeiras, em Salvador. A confusão envolvia integrantes da Torcida Organizada Bamor, do Bahia, e Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), do Vitória.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que, após denúncia do confronto, policiais militares foram até a região, realizaram a intervenção e apresentaram sete homens, com idades entre 18 e 32 anos, na Central de Flagrantes (Cenflag/Salvador).

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Destes, um foi autuado em flagrante, enquanto os outros seis foram ouvidos e irão responder em liberdade após a lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

Adolescentes também estavam envolvidos

Além deles, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apresentados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), onde foram lavrados Boletins de Ocorrência Circunstanciados (BOCs). Após serem ouvidos, eles também responderão ao procedimento em liberdade.

Foram apreendidos:

Dois artefatos explosivos;

pedaços de madeira e de ferro;

aparelhos celulares.

Guias para perícia foram expedidas e o homem autuado em flagrante permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Veja vídeo da briga:

Confusão aconteceu em dia de jogo

O episódio aconteceu na noite em que Bahia e Vitória estavam jogando, no entanto, não eram confrontos diretos.

Em Salvador, o Rubro-Negro perdeu por 4 a 0 para o Fluminense, no Estádio Manoel Barradas, em uma partida marcada por duas expulsões dos donos da cada, diante de uma arbitragem polêmica.

Já o Tricolor baiano empatou com o Fluminense fora de casa, em um jogo sem gols. Ambas atuações valeram pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.