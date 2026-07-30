Vitória se manifesta contra arbitragem e posta foto de Cacá com pontos

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A derrota sofrida pelo Esporte Clube Vitória diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, 29, foi marcada por polêmicas de arbitragem. O lance mais reclamado pelo Leão da Barra envolveu a não expulsão do meia Maurício, que deu cotovelada no zagueiro Cacá.

Em nota publicada no site oficial, o clube se manifestou com criticas duras à arbitragem e reforçou o que foi dito pelo presidente Fábio Mota. "O Esporte Clube Vitória informa que formalizará representação junto à Comissão de Arbitragem".

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Além disso, o Vitória compartilhou uma foto de Cacá. Segundo o Rubro-Negro, o zagueiro levou cinco pontos no queixo por causa da entrada. Veja abaixo a nota:

Pronunciamento do Vitória

"O Esporte Clube Vitória vem a público manifestar sua absoluta indignação e revolta com a atuação da equipe de arbitragem na partida desta quarta (29) contra o Palmeiras, no Barradão, especialmente do árbitro de campo, Sr. Alex Gomes Stefano, e do árbitro de vídeo, Sr. Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, o atleta Maurício, do Palmeiras, desferiu uma cotovelada no queixo do zagueiro Cacá, em um lance claro de agressão. A gravidade da ação resultou em um corte que exigiu a aplicação de cinco pontos em nosso atleta. Ainda assim, mesmo diante da evidência do lance, a arbitragem optou por não expulsar o atleta, além disso, o árbitro de vídeo não recomendou a revisão do lance. Tal decisão da arbitragem teve impacto direto no andamento da partida e em seus desdobramentos.

Diante da gravidade dos acontecimentos, o Esporte Clube Vitória informa que formalizará representação junto à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Esporte Clube Vitória seguirá defendendo seus interesses e os de sua torcida, exigindo respeito dentro e fora das quatro linhas."

Cacá mostra pontos no queixo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória