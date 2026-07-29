E.C.VITÓRIA
Vitória tem novidades na escalação para enfrentar o Palmeiras
Leão da Barra entra em campo às 21h30 desta quarta-feira, 29
O Esporte Clube Vitória conta com novidades na escalação para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, 29, no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico Jair Ventura promove as estreias do zagueiro Brítez e do lateral-direito Fabiano entre os titulares, além do retorno de Caíque ao meio-campo.
Outra mudança é a presença do atacante Erick no banco de reservas. Veja abaixo o time escolhido:
Leia Também:
Escalação do Vitória
O Vitória está escalado com Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Martínez, Baralhas e Matheuzinho; Renê.