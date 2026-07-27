Vitória x Palmeiras: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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O Esporte Clube Vitória tenta aproveitar seu principal trunfo na temporada 2026: jogar como mandante. Na próxima quarta-feira, 29, às 21h30, o Leão da Barra recebe o Palmeiras no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Vitória?

Apesar da derrota para o Remo em Belém, o Vitória agora reencontra sua torcida no Barradão, onde costuma ser forte. Mandante com o melhor aproveitamento (81,5%) no Brasileirão, o Rubro-Negro busca retornar à zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

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A equipe comandada por Jair Ventura soma 26 pontos e ocupa a 13ª posição na classificação, apenas um ponto atrás do Cruzeiro. O time mineiro é o último colocado dentro do G-11.

Outra boa notícia é o retorno do volante Emmanuel Martínez, que cumpriu suspensão no compromisso em Belém. O argentino é titular e peça importante no elenco rubro-negro.

Como chega o Palmeiras?

Derrotado em casa para o Atlético-MG, o Palmeiras permanece como líder da Série A. O Verdão soma 44 pontos e terá reforços importantes para o duelo: Khellven, Alexander Barboza, Ramón Sosa e Allan, todos retornando de suspensões.

Além deles, o atacante Flaco López está de volta ao elenco palmeirense depois de participar da Copa do Mundo pela Argentina. Ele, no entanto, não deve começar o jogo entre os titulares.

Transmissão de Vitória x Palmeiras

GETV (YouTube), Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez, Baralhas e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Maurício; Paulinho. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques

Vitória : Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes (lesionados)

Palmeiras : Bruno Fuchs (apendicite) e Jefté (lesionado)

Arbitragem

Árbitro : Alex Gomes Stefano (RJ)

: Alex Gomes Stefano (RJ) Assistente 1 : Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) Assistente 2 : Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) Quarto árbitro : Pierry Dias dos Santos (RJ)

: Pierry Dias dos Santos (RJ) VAR : Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Palpites de Vitória x Palmeiras