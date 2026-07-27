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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

SÉRIE A

Vitória x Palmeiras: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 29, em Salvador

João Grassi
Por
Vitória x Palmeiras - Brasileirão 2025
Vitória x Palmeiras - Brasileirão 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória tenta aproveitar seu principal trunfo na temporada 2026: jogar como mandante. Na próxima quarta-feira, 29, às 21h30, o Leão da Barra recebe o Palmeiras no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Vitória?

Apesar da derrota para o Remo em Belém, o Vitória agora reencontra sua torcida no Barradão, onde costuma ser forte. Mandante com o melhor aproveitamento (81,5%) no Brasileirão, o Rubro-Negro busca retornar à zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

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A equipe comandada por Jair Ventura soma 26 pontos e ocupa a 13ª posição na classificação, apenas um ponto atrás do Cruzeiro. O time mineiro é o último colocado dentro do G-11.

Outra boa notícia é o retorno do volante Emmanuel Martínez, que cumpriu suspensão no compromisso em Belém. O argentino é titular e peça importante no elenco rubro-negro.

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Como chega o Palmeiras?

Derrotado em casa para o Atlético-MG, o Palmeiras permanece como líder da Série A. O Verdão soma 44 pontos e terá reforços importantes para o duelo: Khellven, Alexander Barboza, Ramón Sosa e Allan, todos retornando de suspensões.

Além deles, o atacante Flaco López está de volta ao elenco palmeirense depois de participar da Copa do Mundo pela Argentina. Ele, no entanto, não deve começar o jogo entre os titulares.

Transmissão de Vitória x Palmeiras

  • GETV (YouTube), Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez, Baralhas e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Maurício; Paulinho. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques

  • Vitória: Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes (lesionados)
  • Palmeiras: Bruno Fuchs (apendicite) e Jefté (lesionado)

Arbitragem

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
  • Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
  • Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
  • Quarto árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
  • VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Palpites de Vitória x Palmeiras

  • Daniel Genonadio: Vitória 0x2 Palmeiras
  • Everton Santos: Vitória 1x1 Palmeiras
  • João Grassi: Vitória 1x0 Palmeiras
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