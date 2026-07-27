Jair Ventura vê "covardia" em críticas à improvisação de Jamerson

Após a derrota para o Remo, neste domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura explicou por que, mesmo tendo especialistas da posição à disposição, optou por manter Jamerson improvisado na lateral direita do Esporte Clube Vitória.

Segundo o treinador, atribuir o revés rubro-negro à utilização improvisada do atleta é um ato de "covardia". Para Jair, esse tipo de análise acontece apenas quando o resultado é negativo, como forma de "esperar o momento para poder bater".

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O comandante destacou que Jamerson também atuou na lateral direita nas duas vitórias sobre o Fortaleza, na final da Copa do Nordeste, e na vitória diante do Vasco. No entanto, apenas após a derrota para o Remo a improvisação do jogador passou a ser apontada como um dos motivos do resultado. Na avaliação do treinador, esse discurso é "injusto".



"Mesmo motivo da sequência dos quatro jogos sem perder. Ganhamos os dois jogos contra o Fortaleza com ele [Jamerson] pela direita, nós ganhamos do Vasco com ele pela direita. Hoje, na derrota, o problema é ele na direita. Nos outros quatro jogos não era. Isso é um pouco de covardia, você espera uma derrota para analisar uma situação que o cara não é da posição, para falar que a derrota foi por causa dele. Eu acho isso um pouco injusto. É esperar o momento pra poder bater", afirmou o técnico.

Não está errado hoje, como não estava errado nos quatro jogos sem perder Jair Ventura - treinador do Vitória

Por fim, Jair Ventura reforçou que a escalação de Jamerson na lateral direita foi uma decisão exclusivamente sua e afirmou que sempre procura fazer aquilo que considera melhor para o Vitória: "É uma opção do treinador e faz parte. Quando a gente perde, a culpa é nossa e a culpa vai ser minha sobre isso, mas vou sempre fazer o que penso ser o melhor".

Próximo compromisso



Após duas partidas consecutivas como visitante, o Vitória volta a atuar no Barradão. O Rubro-Negro recebe o Palmeiras na próxima quarta-feira, 29, às 21h30, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.