Jair Ventura cita chances criadas pelo Vitória e defende Arcanjo

A derrota do Esporte Clube Vitória para o Remo, neste domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o 11º jogo da equipe comandada por Jair Ventura sem vencer fora de casa. Em duelo disputado no Mangueirão, em Belém, a equipe baiana perdeu por 2 a 0.

Em entrevista coletiva após o apito final, Jair Ventura argumentou que o principal motivo do revés foram as chances desperdiçadas. O técnico do Vitória detalhou essas situações e lamentou o primeiro gol sofrido em um "vacilo". O time da casa abriu o placar em uma falha do goleiro Lucas Arcanjo.

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"Começamos o primeiro tempo com o controle do jogo. A gente teve chances claras, uma chance com o Tarzia dentro da pequena área, uma chance com o Renê, outra chance com o Tarzia, ainda teve uma com Baralhas, que o Kayzer chega um pouquinho atrasado. As melhores chances foram nossas", iniciou Jair.

"Em um vacilo nosso, acabamos sofrendo um gol. No segundo tempo a gente foi pra cima e o Remo fez o que faz de melhor, que é usar a transição. Eles fazem o gol com Manga, a gente continua tentando. O Remo marca muito bem por dentro, por encaixe individuais, com os três volantes", completou.

Embora tenha lamentado outra oportunidade que se foi de vencer longe de Salvador, o treinador de 47 anos já projetou um melhor resultado contra o Palmeiras, próximo compromisso no retorno ao Barradão.

"Dia de pouca efetividade, infelizmente a gente começa o turno da maneira que terminou: sem vencer fora de casa. Vale lembrar que a gente estava quatro jogos sem perder. Agora temos o nosso jogo em casa, que a gente possa fazer mais um grande jogo. Um adversário difícil, mas que perdeu em casa hoje para um Atlético que estava atrás da gente no campeonato", projetou.

Jair Ventura em entrevista coletiva - Foto: Reprodução | YouTube/Canto Rubro-Negro

Jair comenta falha de Arcanjo

Perguntado sobre o erro de Arcanjo no gol sofrido, Jair Ventura defendeu o atleta de 27 anos e garantiu que ainda o considera como um dos "melhores goleiros do Brasil".

"Em um jogo você é pedido na Seleção, todo mundo pedindo ele para a seleção. Eu continuo dizendo que ele é um dos melhores goleiros do Brasil, acabou tendo esse lance hoje, mas nada muda para a gente. Sabemos o quanto ele foi importante, quanto vai ser importante. É passar confiança para ele e para o elenco. Eu acho que com a derrota ficamos com nervos aflorados, mas a gente tem que ter tranquilidade", disse Ventura.

Improvisação de Jamerson

Na sequência, o técnico respondeu sobre mais uma partida com Jamerson improvisado pela lateral-direita, mesmo com especialistas da posição disponíveis. O profissional disparou que é "covardia" atribuir o tropeço à opção e reforçou que Fabiano ainda não está na sua melhor forma física.

"Mesmo motivo da sequência dos quatro jogos sem perder. Ganhamos os dois jogos contra a Fortaleza com ele [Jamerson] pela direita, nós ganhamos do Vasco com ele pela direita. Hoje na derrota o problema é ele na direita. Os outros quatro jogos não eram. Isso é um pouco de covardia, você espera uma derrota para analisar uma situação que o cara não é da posição, para falar que a derrota foi por causa dele. Eu acho isso um pouco injusto. É esperar o momento pra poder bater. Não está errado hoje, como não estava errado nos quatros jogos sem perder", criticou.