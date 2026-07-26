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E.C.VITÓRIA

Vitória anuncia rescisão de meia estrangeiro antes de jogo contra o Remo

Jogador rescindiu contrato com o Leão da Barra

João Grassi
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Vitória anuncia rescisão de meia estrangeiro antes de jogo contra o Remo
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória informou, neste domingo, 26, a rescisão contratual em comum acordo com o meia-atacante Aitor Cantalapiedra.

Peça importante na campanha de recuperação no segundo turno do Brasileirão de 2025, o espanhol entrou em campo pelo Vitória em 36 oportunidades.

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Contratado em julho do ano passado, Cantalapiedra marcou quatro gols e deu sete assistências durante sua passagem no Barradão.

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Perda de espaço e férias antecipadas

Após bom desempenho no começo de sua trajetória no Vitória, Aitor não conseguiu o mesmo destaque na atual temporada e acabou perdendo espaço no elenco rubro-negro.

Na sequência, o atleta de 30 anos sofreu com problemas particulares e chegou a ter férias antecipadas pela diretoria. Ao se reapresentar, não foi utilizado e passou a negociar sua saída.

Aitor Cantalapiedra
Aitor Cantalapiedra - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Aitor Cantalapiedra já não entrava em campo desde o dia 18 de abril, quando entrou nos acréscimos do empate por 0 a 0 com o Corinthians.

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