Lucas Arcanjo lidera estatística relevante entre goleiros da Série A

Destaque do Esporte Clube Vitória no empate por 0 a 0 com o Botafogo, pela 4ª rodada do Brasileirão, Lucas Arcanjo lidera a estatística de gols evitados (6.31) entre goleiros de times da Série A. A informação foi publicada pelo aplicativo Sofascore.

No total, Arcanjo já acumula 111 defesas em 30 jogos disputados na temporada, sendo 54 delas em finalizações dentro da área. Além disso, ostenta a porcentagem de 78% de bolas defendidas.

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Outro dado relevante é sobre defesas de pênalti. Arcanjo foi acionado quatro vezes na marca da cal e defendeu dois, sendo um no empate com o Bahia em clássico na Arena Fonte Nova.

🔎 Lucas Arcanjo é o líder em gols evitados entre todos os goleiros da Série A em 2026! 🥅🥅



⚔️ 30 jogos

🚫 32 gols sofridos

👐 111 defesas (!)

🙌 54 defesas em finalizações na área

📊 78% bolas defendidas (!)

🥅 6.31 gols evitados (!)

🧤 11 jogos sem sofrer gols

🙏 2/4… pic.twitter.com/Z1sFH2OqNT — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 24, 2026

Grande fase

Uma das referências técnicas no elenco rubro-negro, Arcanjo celebrou o bom momento vivido por ele e pelo Vitória como um todo. O goleiro de 27 anos enalteceu todas as pessoas envolvidas no dia a dia do clube. Para ele, é "gratificante" poder se tornar uma influência positiva para jovens atletas em formação.

"Às vezes não imaginamos o tamanho que a gente pode ter para um clube. Todo o reconhecimento que eu tenho, não só lá no Barradão, mas no Brasil inteiro. Um dos meus papéis, além de liderança, é poder ser uma referência no clube pra todo mundo que vem da base. Muito importante ver jogadores lá da Academia do Leão dizerem que estão se inspirando em mim", iniciou.

"Muito gratificante, fico muito honrado. História linda que eu construí junto com a torcida, com o presidente Fábio Mota. Nós vivemos muitas coisas, muitos momentos no clube", disse à CazéTV.

Próximo compromisso

O Leão da Barra volta a jogar no próximo domingo, 26, às 19h30, contra o Remo. O confronto, que acontece no Mangueirão, em Belém, é válido pela 20ª rodada do Brasileirão Série A.