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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

SÉRIE A

Em noite de Arcanjo, Vitória empata fora de casa com o Botafogo

Leão da Barra ficou no 0 a 0 com o time carioca

João Grassi
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| Atualizada em
Renê sendo marcado por Marçal
Renê sendo marcado por Marçal - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória foi ao Rio de Janeiro e conquistou um ponto importante no Campeonato Brasileiro. Nesta noite de quinta-feira, 23, a equipe de Jair Ventura empatou por 0 a 0 com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada.

Em partida marcada por mais chances criadas pelo time de casa, o destaque ficou principalmente para Lucas Arcanjo. O goleiro rubro-negro protagonizou defesas importantes e garantiu a igualdade no placar.

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O duelo marcou o quinto empate do Vitória no Brasileirão, o que fez a equipe baiana subir para 26 pontos e saltar para a 11ª colocação na tabela.

O time carioca, por outro lado, está em 9º na classificação e possui os mesmos 26 pontos, com melhor saldo de gols.

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Próximo compromisso

O Leão da Barra volta a jogar no próximo domingo, 26, às 19h30, contra o Remo. O confronto, que acontece no Mangueirão, em Belém, é válido pela 20ª rodada da Série A.

Danilo Santos sendo marcado por Pochettino
Danilo Santos sendo marcado por Pochettino - Foto: Vitor Silva | Botafogo

FICHA TÉCNICA

Botafogo 0x0 Vitória

Campeonato Brasileiro - 4ª rodada (jogo atrasado)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Data: 23/7/2026 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

Cartões amarelos: Mateo Ponte (Botafogo) / Martínez (Vitória)

Botafogo: Warleson; Vitinho (Mateo Ponte), Marçal, Justino e Alex Telles; Huguinho (Santi Rodríguez), Medina, Lucas Villalba (Danilo) e Montoro; Arthur Cabral (Kadir) e Matheus Martins (Lucas Emanuel). Técnico: Franclim Carvalho.

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vítor (Pochettino) e Martínez (Caíque); Matheuzinho (Tarzia), Erick (Mateus Silva) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

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