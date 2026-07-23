Lenda da Seleção Brasileira visita elenco do Vitória; veja fotos

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O elenco do Esporte Clube Vitória ganhou uma visita ilustre antes do duelo com o Botafogo, nesta quinta-feira, 23, no Nilton Santos, pelo Brasileirão: o ex-atacante Jairzinho, tricampeão do mundo pelo Brasil em 1970, que ganhou uma camisa personalizada do Leão.

Lenda da Seleção Brasileira, Jairzinho é pai do técnico Jair Ventura. O 'Furacão da Copa' esteve no hotel em que a delegação rubro-negra está hospedada no Rio de Janeiro, onde conversou com atletas e integrantes da comissão técnica.

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O momento especial foi registrado em fotos. Nas redes sociais, o clube baiano exaltou a visita do ex-atleta campeão do mundo, que é dono de uma marca jamais repetida: ter marcado gol em todas as partidas em uma edição de Mundial.

"Uma grande honra receber a visita de uma lenda do futebol brasileiro, Furacão Jairzinho. Uma grata surpresa para a delegação Rubro-Negra, antes de um compromisso importante no Brasileirão. Agradecemos por tanto, Jairzinho", publicou o Vitória.

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