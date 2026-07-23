Ex-Vitória deixa o comando de grande clube do Nordeste

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Ex-treinador do Esporte Clube Vitória, Thiago Carpini, de 42 anos, não é mais o comandante do Fortaleza. A saída foi oficializada pelo clube nesta quinta-feira, 23, encerrando a passagem do técnico pela equipe cearense.

Mesmo ocupando a quinta colocação da Campeonato Brasileiro Série B, com 31 pontos somados, a direção da SAF optou pela mudança no comando técnico. Carpini não resistiu ao resultado negativo da última terça-feira, 21, a derrota por 2 a 1 para o Vila Nova.

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Durante sua trajetória no clube, Carpini conquistou o título do Campeonato Cearense 2026 de forma invicta e levou o Fortaleza à final da Copa do Nordeste, onde acabou superado pelo próprio Vitória. Ele deixa o Leão do Pici após 42 partidas, acumulando 22 vitórias, 11 empates e nove derrotas.

Além de Carpini, deixam o clube os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista de desempenho Josué Romero.

Thiago Carpini - Foto: Leonardo Moreira | Fortaleza EC

Thiago Carpini no Vitória

Contratado em maio de 2024, Thiago Carpini teve como principal feito no comando do Leão da Barra evitar o rebaixamento e conseguir vaga na Sul-Americana, com uma grande arrancada nas últimas 13 rodadas do Brasileirão.

A boa campanha rendeu uma renovação de contrato e mais respaldo no planejamento para 2025, em que Carpini teve grande influência e participação direta nas contratações de atletas.

Contudo, o vice-campeonato no Baianão e as eliminações precoces na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, além da má campanha na Série A, culminaram em sua demissão em julho do ano passado.

Ao todo, comandou o Rubro-Negro em 75 jogos, com 29 vitórias, 22 empates e 24 derrotas.