Ex-técnico do Bahia supera ex-Vitória em duelo direto pelo acesso

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Ex-técnicos de Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, Guto Ferreira e Thiago Carpini se enfrentaram em duelo direto pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo disputado no Estádio OBA, nesta terça-feira, 21, o Vila Nova venceu o Fortaleza por 2 a 1.

O Vila Nova de Guto começou a todo vapor no primeiro tempo do confronto válido pela 19ª rodada. O Tigrão já vencia por 2 a 0 aos 32 minutos e foi para o intervalo em boa vantagem, enquanto o Fortaleza de Carpini pouco atacou.

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Já na segunda etapa, o ex-treinador do Vitória comandou sua atual equipe para uma tentativa de reação. O gol dos cearenses até saiu, aos 33 minutos, mas foi insuficiente para evitar a derrota. Melhor para o time do ex-Bahia, que ficou com os três pontos.

Disputa pelo acesso na Série B

Após o resultado positivo, o Vila Nova subiu para 34 pontos e alcançou a vice-liderança da Série B. Vale lembrar que os dois primeiros colocados da competição conseguem o acesso direto para a Série A.

Até aqui, Guto Ferreira, conhecido como 'Rei do Acesso', vai conduzindo mais uma boa campanha na Segundona em sua carreira. No total, o profissional já levou cinco clubes diferentes para a Primeira Divisão,

O Fortaleza, por outro lado, permaneceu com 31 pontos e ocupa a 5ª colocação. Se o campeonato terminasse hoje, a equipe de Carpini precisaria passar pelos playoffs de acesso para conseguir vaga na elite do próximo ano.