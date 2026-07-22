Jair Ventura volta a encarar o Botafogo, onde viveu auge como técnico

O confronto entre Botafogo e Esporte Clube Vitória, marcado para esta quinta-feira, 23, terá um gosto especial para o técnico Jair Ventura, que reencontra o clube onde construiu uma parte significativa da sua carreira e ganhou projeção nacional no futebol.

O treinador do Vitória tem ligação forte com o Glorioso e sua história por lá começou antes de assumir o time principal. Filho do ex-jogador Jairzinho, ídolo do clube e campeão do mundo pelo Brasil em 1970, Ventura iniciou sua trajetória nas categorias de base como preparador físico e, com o tempo, ganhou espaço até integrar a comissão técnica profissional.

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Foi justamente no período em que dirigia o Botafogo que aconteceu a última vitória do Leão da Barra no confronto entre as equipes. Em 2017, pela 26ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro venceu por 3 a 2, de virada, no Rio de Janeiro, em um jogo decidido nos minutos finais.

Desde que desembarcou em Salvador, esta será a segunda vez em que Jair enfrenta o time onde deus seus primeiros passos como profissional fora das quatro linhas. A primeira oportunidade aconteceu em novembro do ano passado: um empate por 0 a 0 no Barradão.

Primeira oportunidade e reação histórica

A primeira oportunidade como técnico da equipe principal veio em 2016, após a saída de Ricardo Gomes. Naquele momento, Jair Ventura assumiu o Botafogo em meio à Série A e conseguiu conduzir uma reação importante, saindo da parte de baixo da tabela rumo à classificação para a Copa Libertadores.

No ano seguinte, já mais consolidado no cargo, levou os cariocas até as quartas de final da Libertadores, sendo eliminado pelo Grêmio, que viria a ser campeão. No Brasileiro de 2017, o clube encerrou a campanha na 10ª colocação e assegurou vaga na Sul-Americana.

Depois de deixar o futebol carioca, Jair Ventura passou por clubes como Santos, Corinthians, Sport e Juventude, acumulando experiências até chegar ao Vitória em 2025. Desde então, vem construindo seu trabalho no Barradão.

Jair Ventura no Vitória

No comando do time nordestino, o treinador de 47 anos alcançou recentemente a marca de 50 jogos. No total, acumula 26 vitórias, oito empates e 16 derrotas, com 80 gols marcados e 63 sofridos, em aproveitamento de 57,3%.

Após evitar o rebaixamento no Brasileirão de 2025 com grande arrancada, Jair seguiu no clube baiano e conquistou a Copa do Nordeste em 2026, encerrando um jejum de 16 anos sem o título regional.

Jair Ventura comemora gol do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Botafogo vs Vitória

O confronto entre Botafogo e Vitória será nesta quinta, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.