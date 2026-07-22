Jamerson revela como se sente em atuar improvisado na direita

Titular nas últimas duas partidas do Esporte Clube Vitória, o lateral-esquerdo Jamerson precisou se adaptar ao lado oposto em meio a um momento de baixas na defesa rubro-negra. Nas finais da Copa do Nordeste, o camisa 83 substituiu Nathan Mendes e Mateus Silva, laterais-direitos de origem que estavam lesionados.

No entanto, mesmo com a disponibilidade de Mateus contra o Vasco, o lado canhoto defensivo foi novamente ocupado por Jamerson. Em entrevista coletiva, o atleta falou sobre ter que jogar improvisado.

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"Eu sou lateral-esquerdo de origem. Quando o professor pediu para fazer a direita, não pensei duas vezes. Penso no coletivo, foco muito no trabalho, no meu preparo. Estou me adaptando ainda à posição. Seja o que o professor quiser, estou ali para colaborar", garantiu.

Apesar de não ser sua função, Jamerson relembrou ocasiões em que atuou pelo lado direito na carreira. Para ele, essas "experiências" foram fundamentais para ele cobrir a falta dos companheiros especialistas da posição.

"Já atuei na lateral direita em 2018, no Portimonense, durante um torneio na China. Precisou de um lateral-direito e eu fiz. Também joguei como ponta direita nas categorias de base, e acredito que essa experiência tem me ajudado bastante nessa adaptação. É um processo construído no dia a dia, com muito treinamento e orientações do professor Jair", disse Jamerson.

Orientações de Jair Ventura

Jamerson também explicou sobre as orientações do treinador do Leão da Barra para atuar na posição. Segundo o defensor, houve uma adaptação para sua participação na fase de construção, mas ele ainda segue com "liberdade" para fazer ultrapassagens ao ataque.

"O professor pede para fazer como se fosse terceiro zagueiro. Eu fico na parte ofensiva, da construção. É um pouco diferente porque, como não estou com meu pé esquerdo, dificilmente vou achar o passe para o Erick. Mas eu tento fazer o ajuste de corpo rápido para achar ele. Eu tento deixar ele o máximo no mano a mano, livre, para fazer a jogada dele. Também vou fazer a minha ultrapassagem. Ele tem pedido bastante isso. Também está dando liberdade para joga", detalhou.

Jamerson - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Por que continuar com improvisações?

De acordo com Jair Ventura, Mateus Silva e o recém-chegado Fabiano ainda não estão em suas melhores condições físicas. Além deles, Nathan Mendes sofreu uma lesão grave e será baixa para o restante da temporada.

"Mateus Silva precisa pegar mais ritmo de jogo, de treino, está voltando de lesão. Fabiano também não chegou em sua melhor forma", justificou Ventura.