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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

1 A 1

Vitória sai na frente, mas empata com o Juventude no Brasileiro Sub-17

Leãozinho visitou a equipe gaúcha nesta terça-feira, 21

João Grassi
Por
Juventude 1x1 Vitória - Brasileirão Sub-17
Juventude 1x1 Vitória - Brasileirão Sub-17 - Foto: Divulgação | Juventude

O Esporte Clube Vitória visitou o Juventude em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta terça-feira, 21, o Leãozinho empatou por 1 a 1 no CFAC, em Caxias do Sul (RS).

O Vitória abriu o placar com o zagueiro Silas, em cobrança de falta, aos 4 minutos do segundo tempo. No entanto, o time baiano foi vazado aos 36 minutos e deixou escapar o resultado positivo. Foi o primeiro empate do Rubro-Negro na competição.

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Para o duelo, o técnico Jeanderson Santana escalou sua equipe assim: Pedro Henrique; Hugo Furtado, João Gabriel, Silas e Cauan Henrique; Luís Gustavo (Luís Henrique), Yarlen e Ygor Luan (Jorginho); Júlio César, Erick Kauã (Erick Bonfim) e Pietro.

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Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória segue na 19ª posição do Brasileirão Sub-17, com quatro pontos. Além do empate desta tarde, a equipe rubro-negra venceu apenas uma partida e perdeu outras sete disputadas na competição.

O próximo compromisso será diante do Internacional, no dia 4 de agosto, uma terça-feira, às 15h. O duelo acontecerá no CT Manoel Pontes Tanajura, válido pela rodada 10.

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