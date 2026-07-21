Elenco do Vitória ganha bônus financeiro para quebrar tabu na Série A

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O elenco do Esporte Clube Vitória terá um incentivo extra para vencer a primeira fora de casa no Brasileirão. A diretoria rubro-negra definiu que dobrará a premiação pela vitória, conhecida no mundo do futebol como 'bicho', em caso de resultado positivo diante do Botafogo.

Além da premiação dobrada, o Vitória antecipou o pagamento dos salários do mês de agosto aos jogadores. De acordo com o Canto Rubro-Negro, o clube realizou o pagamento dos vencimentos e também quitou o bicho referente à vitória de 1 a 0 contra o Vasco.

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Até aqui, o Leão da Barra acumula apenas três pontos conquistados longe de Salvador no Campeonato Brasileiro. São três empates e seis derrotas em nove partidas na campanha, sendo a segunda pior como visitante da competição.

Botafogo vs Vitória

O Vitória visita o Botafogo nesta quinta-feira, 23, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada da Série A.