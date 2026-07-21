Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Elenco do Vitória ganha bônus financeiro para quebrar tabu na Série A

Leão da Barra enfrenta o Botafogo nesta quinta-feira, 23

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O elenco do Esporte Clube Vitória terá um incentivo extra para vencer a primeira fora de casa no Brasileirão. A diretoria rubro-negra definiu que dobrará a premiação pela vitória, conhecida no mundo do futebol como 'bicho', em caso de resultado positivo diante do Botafogo.

Além da premiação dobrada, o Vitória antecipou o pagamento dos salários do mês de agosto aos jogadores. De acordo com o Canto Rubro-Negro, o clube realizou o pagamento dos vencimentos e também quitou o bicho referente à vitória de 1 a 0 contra o Vasco.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Até aqui, o Leão da Barra acumula apenas três pontos conquistados longe de Salvador no Campeonato Brasileiro. São três empates e seis derrotas em nove partidas na campanha, sendo a segunda pior como visitante da competição.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Clube da Libertadores anuncia contratação de ex-jogador do Vitória
Clube da Libertadores anuncia contratação de ex-jogador do Vitória imagem

BRASILEIRÃO

Botafogo x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Botafogo x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem imagem

E.C.VITÓRIA

Conselho do Vitória aprova ampliação de mandatos para quatro anos
Conselho do Vitória aprova ampliação de mandatos para quatro anos imagem

Botafogo vs Vitória

O Vitória visita o Botafogo nesta quinta-feira, 23, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada da Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas