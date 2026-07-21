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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Clube da Libertadores anuncia contratação de ex-jogador do Vitória

Atleta de 28 anos foi oficializado nesta terça-feira, 21

João Grassi
Por
Gustavo Mosquito
Gustavo Mosquito - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Mirassol FC anunciou nesta terça-feira, 21, a contratação do atacante Gustavo Silva, conhecido como 'Mosquito'. O ex-atleta do Esporte Clube Vitória agora reforça a equipe paulista na disputa do Brasileirão Série A e Copa Libertadores.

"O atacante de 28 anos chega em definitivo, com contrato até o fim de 27! Gustavo tem passagem marcante no Corinthians, onde foi campeão paulista! Além do clube paulista, ele também tem passagens por: Coritiba, Vitória e Júbilo Itawa, do Japão! Vamos juntos", publicou o Mirassol.

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Mosquito defendeu o Vitória entre 2024 e 2025, sendo peça importante na campanha que garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, além da classificação para a Copa Sul-Americana.

Gustavo Silva disputou vestiu a camisa rubro-negra em 48 jogos no total, com cinco gols marcados e sete assistências distribuídas.

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Carreira de Gustavo Mosquito

Revelado pelo Coritiba, Gustavo iniciou a carreira profissional no futebol paranaense e também passou por Vila Nova, Oeste e Paraná antes de ganhar projeção nacional com a camisa do Corinthians. Pelo clube alvinegro, viveu o período mais consistente da carreira entre 2018 e 2024, acumulando mais de 170 partidas oficiais e 19 gols marcados.

A passagem pelo Corinthians terminou de forma conturbada. Em 2024, Gustavo Silva conseguiu a rescisão contratual na Justiça após cobrar atrasos no pagamento de direitos trabalhistas. No mesmo ano assinou com o Vitória.

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esporte clube vitória

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