Ex-Vitória alega erro médico e cobra R$ 11 milhões de time da Série B

Sem entrar em campo desde junho de 2025, o goleiro Fernando Miguel acionou judicialmente o Ceará cobrando cerca de R$ 11 milhões. O atleta de 41 anos, que teve passagem importante no Esporte Clube Vitória, alega falhas no acompanhamento médico após uma cirurgia no joelho realizada em 2024 e pede, além dos valores, a reintegração ao clube cearense para dar continuidade ao tratamento da lesão.

A disputa teve início após uma grave lesão sofrida por Fernando durante atividade no CT de Porangabuçu, em 24 de junho de 2024, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Mesmo após passar por processo de recuperação, o arqueiro voltou a apresentar complicações posteriormente. As informações foram publicadas por Horácio Neto e o portal ge.

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De acordo com a defesa do jogador, exames realizados em dezembro de 2025 apontaram fissuras profundas na cartilagem da patela, além de acúmulo de líquido na articulação. Ainda assim, o goleiro foi incluído na lista de relacionados para a partida contra o Flamengo, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, apenas dois dias após o diagnóstico.

O escritório responsável pelo caso afirma que o objetivo é garantir que o atleta tenha condições adequadas para tratar a lesão e retomar a carreira profissional ainda nesta temporada.

Situação impactou transferência

A situação também impactou uma possível transferência. Anunciado pelo Guarani no fim de 2025, Fernando Miguel chegou a iniciar treinamentos com o clube paulista, mas não firmou contrato. Segundo sua defesa, o jogador voltou a sentir dores no joelho, o que levou à desistência da negociação após a identificação de uma nova lesão.

O vínculo que seria firmado com o Guarani girava em torno de R$ 4 milhões, valor que também é citado no processo como prejuízo decorrente da condição física do atleta.

O processo

Na ação protocolada na Justiça do Trabalho, o goleiro cobra, além da indenização, o pagamento de salários atrasados referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025, bem como encargos como 13º salário, férias e FGTS.

O Ceará informou que só irá se manifestar oficialmente após ser notificado pela Justiça.

Passagem pelo Vitória

Fernando Miguel teve passagem longa pelo Vitória e fez parte do elenco de 2013, responsável pela melhor campanha do clube na era dos pontos corridos do Brasileirão (5º lugar). Ganhou mais espaço a partir de 2015, na campanha de acesso na Série B

Fernando Miguel em treino do Vitória - Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

O arqueiro assumiu de vez a titularidade no Leão da Barra em 2016 e permaneceu no clube baiano até abril 2018, quando caiu de rendimento e acabou indo para o Vasco. No total, foram 151 jogos com a camisa rubro-negra e dois títulos do Baianão (2016 e 2017).