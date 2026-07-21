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BRASILEIRÃO

Botafogo x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Os dois times se enfrentam nesta quinta-feira, 23, às 19h30, por jogo atrasado da quarta rodada

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Vitória e Botafogo
Vitória e Botafogo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Brasileirão está quase oficialmente de volta, mas o Leão da Barra já está em ritmo normal. Agora, em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Botafogo fora de casa, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 23, às 19h30.

Com novidades contratadas durante a janela de transferências da pausa para a Copa do Mundo e alguns desfalques remanescentes, o Rubro-Negro tenta subir aos poucos na tabela do Brasileirão, onde hoje ocupa a décima posição, com 25 pontos acumulados até aqui, com um jogo a menos e a mesma quantidade do São Paulo, duas posições acima.

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Do outro lado, o Botafogo chega quase que na mesma situação. Com os mesmos 25 pontos, o Alvinegro ocupa a nona posição, travando um confronto direto na tabela contra o Vitória, já que ambos têm essa partida a menos no calendário.

Transmissão

  • Record (TV aberta)
  • CazéTV (Youtube)
  • Premiere (Premiere)

Prováveis escalações

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Marçal, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba e Matheus Martins; Lucas Emanuel e Kauan Toledo. Técnico: Franclim Carvalho.

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

  • Botafogo: Ferraresi, suspenso por amarelos.
  • Vitória: Natan, Dudu, Edu e Camutanga, lesionados. Rúben Ismael é dúvida por estar em fase final de transição física.

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Palpites

  • Daniel Genonadio: Botafogo 2 x 1 Vitória
  • João Grassi: Botafogo 0 x 1 Vitória
  • Marcos Valença: Botafogo 0 x 2 Vitória

Arbitragem

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
  • Assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)
  • Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
  • Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)
  • VAR: Diane Muniz (SP)

Vitória tem Fabiano liberado

Para encarar o Botafogo, o técnico Jair Ventura ganhou uma nova opção para o sistema defensivo. Fabiano Souza teve o contrato publicado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta segunda-feira, 20, e está apto para atuar pelo Vitória.

Apesar da regularização, o lateral-direito não deve começar entre os titulares. Em entrevista coletiva recente, Jair afirmou que Fabiano "não chegou em sua melhor forma", o que indica uma provável presença no banco de reservas.

Desfalques seguem pesando

O Vitória ainda convive com uma lista de baixas por lesão. Natan, Dudu, Edu e Camutanga estão fora e não devem voltar a atuar nesta temporada. As ausências reduzem as opções de Jair Ventura, principalmente no setor defensivo e na construção do meio-campo.

Rúben Ismael também é dúvida. O volante estava na fase final do processo de transição física e ainda depende de avaliação para saber se terá condições de ser relacionado.

Com isso, o treinador deve manter parte da base utilizada nos últimos compromissos, mas pode fazer ajustes conforme a condição dos atletas recuperados.

Botafogo regulariza reforços mas perde Ferraresi

Do lado alvinegro, o técnico Franclim Carvalho também terá novidades. O Botafogo regularizou quatro reforços no BID da CBF: os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o zagueiro Lucas Monzón e o lateral-esquerdo Paulinho.

O quarteto está liberado para estrear diante do Vitória. A principal baixa do Botafogo, porém, é Ferraresi. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Santos e terá que cumprir suspensão.

Lucas Monzón aparece como opção para a vaga, mas a tendência é que Marçal seja improvisado ao lado de Justino na defesa. O treinador também utilizou a intertemporada para fazer mudanças na equipe, especialmente no gol, após a saída de Neto. Léo Linck foi testado no jogo-treino contra o Sampaio Corrêa e deve iniciar entre os titulares.

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Botafogo Brasileirão esporte clube vitória

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