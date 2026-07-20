Vitória anuncia a saída de mais um nome no meio-campo

O Esporte Clube Vitória anunciou nesta segunda-feira, 20, a saída de mais um nome que ajudou o time no primeiro semestre de 2026. Trata-se do volante Zé Breno, de 22 anos, que será emprestado ao Sport Clube União Torreense, de Portugal. O contrato do atleta com o clube português é de um ano com opção de compra.



Formado nas categorias de base do Rubro-Negro Baiano, o volante entrou atuou em 10 partidas nesta temporada e fez parte do elenco campeão da Copa do Nordeste 2026.

Em busca de experiência

Cria da Fábrica de Talentos, Zé Breno será emprestado pela terceira vez desde que subiu ao profissional do Vitória.



Em 2024, o volante esteve entre os atletas cedidos pelo Leão ao Itabuna para a disputa da Série D, onde atuou em nove partidas e deu uma assistência. Em julho, o jogador foi chamado de volta ao Leão para participar da segunda metade da temporada, sob o comando de Thiago Carpini, ajudando a equipe em seis partidas.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No ano seguinte, o Vitória acertou a saída do jovem por empréstimo para o Londrina, onde ele jogou 21 jogos – cinco pelo Campeonato Paranaense e 16 na Série C do Campeonato Brasileiro.



Já em 2026, Zé Breno volta a ser emprestado, desta vez para o mercado internacional, para ganhar experiência e possivelmente ajudar o Rubro-Negro Baiano no futuro.