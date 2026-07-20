E.C.VITÓRIA
Vitória ganha reforço para enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro
Leão da Barra volta a jogar na próxima quinta-feira, 23
Reforço contratado recentemente pelo Esporte Clube Vitória, Fabiano Souza já está apto para entrar em campo. O lateral-direito foi oficialmente regularizado na tarde desta segunda-feira, 20.
O defensor teve seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, com isso, fica liberado para atuar em qualquer competição.
Durante sua última entrevista coletiva, no entanto, o técnico Jair Ventura afirmou que Fabiano “não chegou em sua melhor forma”. Com isso, ele deve começar no banco de reservas e a titularidade com Jamerson.
Botafogo vs Vitória
Com Fabiano disponível, o Vitória enfrenta o Botafogo na próxima quinta-feira, 23, às 19h30.
As equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão Série A.