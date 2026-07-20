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E.C.VITÓRIA

Vitória ganha reforço para enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro

Leão da Barra volta a jogar na próxima quinta-feira, 23

João Grassi
Por
Time do Vitória
Time do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Reforço contratado recentemente pelo Esporte Clube Vitória, Fabiano Souza já está apto para entrar em campo. O lateral-direito foi oficialmente regularizado na tarde desta segunda-feira, 20.

O defensor teve seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, com isso, fica liberado para atuar em qualquer competição.

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Durante sua última entrevista coletiva, no entanto, o técnico Jair Ventura afirmou que Fabiano “não chegou em sua melhor forma”. Com isso, ele deve começar no banco de reservas e a titularidade com Jamerson.

Contrato de Fabiano no BID
Contrato de Fabiano no BID - Foto: Reprodução | CBF

Botafogo vs Vitória

Com Fabiano disponível, o Vitória enfrenta o Botafogo na próxima quinta-feira, 23, às 19h30.

As equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão Série A.

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