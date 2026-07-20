De olho na titularidade, Diego Tarzia vive melhor fase no Vitória

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Decisivo nas finais da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, Diego Tarzia vem se tornando cada vez mais importante no elenco do Esporte Clube Vitória. Nos últimos seis jogos, o argentino participou diretamente de cinco gols.

O meia-atacante marcou dois gols e distribuiu três assistências no recorte de seis partidas. Esta é sua melhor fase no Rubro-Negro desde que foi contratado junto ao Independiente, clube que o revelou na Argentina.

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Vale lembrar que Tarzia saiu do banco de reservas em quatro dessas seis oportunidades, além de não ter jogado 90 minutos em nenhuma delas. Mesmo assim, foi fundamental para a equipe baiana.

Últimos seis jogos de Tarzia

Gol vs Internacional | 17ª rodada da Série A

Assistência vs ABC 3 x 4 Vitória | semifinais do Nordestão

Assistência vs Santos | 18ª rodada da Série A

Gol vs Fortaleza | finais do Nordestão

Sem gols/assistências vs Fortaleza | finais do Nordestão

Assistência vs Vasco | 19ª rodada da Série A

Tarzia foi titular e deu assistência para o único gol rubro-negro na vitória de 1 a 0 sobre o Vasco. Em sua última entrevista coletiva, o técnico Jair Ventura elogiou o atleta.

“Nossa ideia era que ele fizesse a mesma função do Matheuzinho, jogar como um dez clássico, solto. Ele fez um bom jogo, ele que rouba a bola do gol. Gostei. Voltou para recompor”, exaltou Jair.

Diego Tarzia na vitória sobre o Vasco - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Briga pela titularidade

Em 25 jogos do Leão da Barra em que esteve envolvido, Diego Tarzia foi titular em apenas cinco deles. Além disso, o argentino busca engatar pela primeira vez uma sequência de partidas seguidas como titular.

A próxima chance será na quinta-feira, 23, às 19h30, quando o Vitória encara o Botafogo no Rio de Janeiro. O jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão acontece no Estádio Nilton Santos.