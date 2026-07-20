E.C.VITÓRIA
Vitória já aplicou virada épica sobre o Botafogo no RJ; veja histórico
Leão da Barra enfrenta a equipe carioca na quinta-feira, 23
Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Botafogo não costuma ter vida fácil quando recebe o Rubro-Negro em seus domínios. Dos 24 confrontos disputados entre as equipes, 10 terminaram empatados.
O equilíbrio prevalece quando se consideram as vitórias de cada lado. O Botafogo venceu oito jogos, enquanto o Vitória ganhou em seis oportunidades. O Leão da Barra, no entanto, não conseguiu um resultado positivo em suas cinco últimas visitas.
A última vez que o Leão da Barra bateu o Glorioso como visitante foi em 2017, quando aplicou um 3 a 2 em uma virada épica com dois gols na reta final da partida, aos 45 e 50 minutos do segundo tempo.
Na ocasião, o compromisso foi válido pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Os gols foram foram marcados por David Corrêa, André Lima e Danilinho.
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Vitória busca vencer longe de Salvador
Apesar de estar implacável no Barradão, o Vitória não repete o mesmo desempenho fora de Salvador. A equipe comandada por Jair Ventura ainda não venceu fora de casa, mas o técnico garante que isso gera incômodo internamente.
"É uma coisa que me incomoda, todo mundo está cansado de saber (...) Internamente a gente se cobra bastante, não estamos satisfeitos por não vencer fora de casa", garantiu Jair.
Botafogo e Vitória se enfrentam na próxima quinta-feira, 23, às 19h30, no Rio de Janeiro. O jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão acontece no Estádio Nilton Santos.