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E.C.VITÓRIA

Vitória já aplicou virada épica sobre o Botafogo no RJ; veja histórico

Leão da Barra enfrenta a equipe carioca na quinta-feira, 23

João Grassi
Por
| Atualizada em
Botafogo 2x3 Vitória - Série A 2017
Botafogo 2x3 Vitória - Série A 2017 - Foto: Vitor Silva | Botafogo

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Botafogo não costuma ter vida fácil quando recebe o Rubro-Negro em seus domínios. Dos 24 confrontos disputados entre as equipes, 10 terminaram empatados.

O equilíbrio prevalece quando se consideram as vitórias de cada lado. O Botafogo venceu oito jogos, enquanto o Vitória ganhou em seis oportunidades. O Leão da Barra, no entanto, não conseguiu um resultado positivo em suas cinco últimas visitas.

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A última vez que o Leão da Barra bateu o Glorioso como visitante foi em 2017, quando aplicou um 3 a 2 em uma virada épica com dois gols na reta final da partida, aos 45 e 50 minutos do segundo tempo.

Na ocasião, o compromisso foi válido pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Os gols foram foram marcados por David Corrêa, André Lima e Danilinho.

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Jogos do Vitória contra o Botafogo fora de casa

  • Botafogo 0x0 Vitória — Série A 2025
  • Botafogo 1x1 Vitória — Série A 2024
  • Botafogo 1x0 Vitória — Copa do Brasil 2024
  • Botafogo 1x0 Vitória — Série B 2021
  • Botafogo 1x1 Vitória — Série A 2018
  • Botafogo 2x3 Vitória — Série A 2017
  • Botafogo 1x1 Vitória — Série A 2016
  • Botafogo 2x0 Vitória — Série B 2015
  • Botafogo 1x1 Vitória — Série A 2014
  • Botafogo 2x0 Vitória — Série A 2013
  • Botafogo 1x2 Vitória — Copa do Brasil 2012
  • Botafogo 1x0 Vitória — Série A 2010
  • Botafogo 1x3 Vitória — Série A 2009
  • Botafogo 3x1 Vitória — Série A 2008
  • Botafogo 1x1 Vitória — Série A 2004
  • Botafogo 1x4 Vitória — Série A 2002
  • Botafogo 0x0 Vitória — Série A 2000
  • Botafogo 1x2 Vitória — Série A 1998
  • Botafogo 0x3 Vitória — Copa do Brasil 1997
  • Botafogo 3x3 Vitória — Série A 1996
  • Botafogo 1x1 Vitória — Série A 1994
  • Botafogo 2x0 Vitória — Série A 1991
  • Botafogo 0x0 Vitória — Série A 1990
  • Botafogo 2x0 Vitória — Série A 1989
Botafogo 2x3 Vitória - Série A 2017
Botafogo 2x3 Vitória - Série A 2017 - Foto: Vitor Silva | Botafogo

Vitória busca vencer longe de Salvador

Apesar de estar implacável no Barradão, o Vitória não repete o mesmo desempenho fora de Salvador. A equipe comandada por Jair Ventura ainda não venceu fora de casa, mas o técnico garante que isso gera incômodo internamente.

"É uma coisa que me incomoda, todo mundo está cansado de saber (...) Internamente a gente se cobra bastante, não estamos satisfeitos por não vencer fora de casa", garantiu Jair.

Botafogo e Vitória se enfrentam na próxima quinta-feira, 23, às 19h30, no Rio de Janeiro. O jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão acontece no Estádio Nilton Santos.

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