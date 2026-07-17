Vitória faz seu melhor primeiro turno no Brasileirão desde 2013

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco na última quinta-feira, 16, o Vitória chegou a 25 pontos no Campeonato Brasileiro e alcançou a sua maior pontuação em um primeiro turno de Série A desde 2013, igualando a marca conquistada naquela edição, em que o time terminou na 5ª colocação do torneio.

Antes de vencer o Cruzmaltino, o time de Jair Ventura já havia superado as campanhas no primeiro turno do Brasileirão em 2024 e 2025, quando o Leão somou 15 e 18 pontos, respectivamente.

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No entanto, o Vitória ainda pode superar o primeiro turno feito em 2013, visto que tem um jogo atrasado, contra o Botafogo, que será disputado na próxima quinta-feira, 23.

Em caso de vitória, o Rubro-Negro Baiano chegará aos 28 pontose alcançará a sua segunda melhor pontuação em um primeiro turno na história do Brasileirão de pontos corridos. A pontuação recorde do Vitória no recorte veio em 2008, quando o time conquistou 32 pontos e terminou a primeira metade do campeonato na quinta colocação.

Em caso de empate contra o Botafogo, o Vitória vai chegar a 26 pontos e igualar o próprio desempenho nos primeiros 19 jogos do Brasileirão em 2003, a segunda melhor marca da história do Vitória na Série A neste recorte. Naquela ocasião, a primeira divisão tinha 24 times e o primeiro turno durava 23 jogos.