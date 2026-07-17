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E.C.VITÓRIA

Vitória faz seu melhor primeiro turno no Brasileirão desde 2013

Leão ainda pode ter sua segunda melhor campanha da história da Série nos primeiros 19 jogos

Gustavo Nascimento
Por
Renato Kayzer comemora gol contra o Vasco. Ao seu lado está o argentina Diego Tarzia
Renato Kayzer comemora gol contra o Vasco. Ao seu lado está o argentina Diego Tarzia - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco na última quinta-feira, 16, o Vitória chegou a 25 pontos no Campeonato Brasileiro e alcançou a sua maior pontuação em um primeiro turno de Série A desde 2013, igualando a marca conquistada naquela edição, em que o time terminou na 5ª colocação do torneio.

Antes de vencer o Cruzmaltino, o time de Jair Ventura já havia superado as campanhas no primeiro turno do Brasileirão em 2024 e 2025, quando o Leão somou 15 e 18 pontos, respectivamente.

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No entanto, o Vitória ainda pode superar o primeiro turno feito em 2013, visto que tem um jogo atrasado, contra o Botafogo, que será disputado na próxima quinta-feira, 23.

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Em caso de vitória, o Rubro-Negro Baiano chegará aos 28 pontose alcançará a sua segunda melhor pontuação em um primeiro turno na história do Brasileirão de pontos corridos. A pontuação recorde do Vitória no recorte veio em 2008, quando o time conquistou 32 pontos e terminou a primeira metade do campeonato na quinta colocação.

Em caso de empate contra o Botafogo, o Vitória vai chegar a 26 pontos e igualar o próprio desempenho nos primeiros 19 jogos do Brasileirão em 2003, a segunda melhor marca da história do Vitória na Série A neste recorte. Naquela ocasião, a primeira divisão tinha 24 times e o primeiro turno durava 23 jogos.

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Brasileirão esporte Futebol série a vitória

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