Em fase final de transição, volante do Vitória se aproxima de retorno

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Reforço anunciado pelo Esporte Clube Vitória há literalmente um ano, Rúben Ismael não conseguiu engatar uma sequência de jogos após sofrer graves lesões desde que chegou ao clube baiano. O retorno do volante, no entanto, está próximo de acontecer.

De acordo com o Vitória, Rúben Ismael está em fase final de transição física depois de passar por cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O portal A TARDE apurou que o português vem apresentando boa evolução nos trabalhos e é bem avaliado internamente.

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Além do problema sofrido no LCA, Ismael também foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para tratamento de uma lesão no menisco medial.

Por causa dessas situações, o atleta de 27 anos só conseguiu estar presente em uma partida pelo Leão.

Disputa por posição

Quando estiver disponível para ser relacionado, Rúben Ismael vai gerar ainda mais 'dor de cabeça' para o técnico Jair Ventura.

Apesar de não ter Dudu à disposição, o Vitória conta com uma boa competição na volância: Baralhas, Caíque, Edenilson, Martínez, Walace, Zé Vitor e Pochettino, que pode ser utilizado na posição.