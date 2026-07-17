Renato Kayzer vive temporada com mais gols por um mesmo clube

Um dos principais jogadores ofensivos do elenco, Renato Kayzer segue brilhando pelo Esporte Clube Vitória. Mesmo com muitos jogos vindo pela frente, a temporada 2026 já é a mais artilheira de toda a sua carreira por um mesmo clube.

Kayzer balançou as redes em 13 oportunidades neste ano, superando os 12 gols que fez pelo Athletico em 2021. Nesta quinta-feira, 16, o centroavante decidiu a vitória do Leão da Barra sobre o Vasco, no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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Sua temporada mais artilheira no geral foi a de 2020, quando marcou 18 gols, mas, na ocasião, o atleta de 30 anos defendeu dois times diferentes: Atlético-GO (10 gols) e posteriormente o Athletico (8 gols).

No mês passado, ao marcar gols decisivos sobre o Fortaleza nas finais da Copa do Nordeste, Kayzer já havia batido outra marca importante. Ele consagrou o Vitória como o clube pelo qual mais fez gols como profissional.

Lei do ex e vítima típica

Durante a vitória desta quinta-feira, Renato Kayzer anotou seu sexto gol contra o Vasco da Gama na carreira. O clube formador do atacante é a maior vítima dele entre todas as equipes, mas o sentimento é de total gratidão.

“[Vasco] é um clube que me ajudou muito. Meu primeiro jogo como profissional foi lá. É um carinho enorme pelos funcionários. Eu morei lá dentro em São Januário. Então, tenho um carinho enorme pelo Vasco. Clube que me deu muita coisa, que me formou como profissional”, relembrou.

“Infelizmente eu sempre estou marcando contra eles [risos]. Como eu falei, agora eu visto a camisa do Vitória, então tenho que respeitar a camisa do Vitória e fazer o meu melhor”, finalizou o atacante.

Renato Kayzer comemora mais um gol marcado contra o Vasco - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Renato Kayzer no Vitória

Com a camisa rubro-negra, Kayzer completou 56 jogos e um total de 22 gols, muitos deles fundamentais, além de duas assistências. Ele também acumula o título do Nordestão 2026.

Considerando apenas o atual ano de 2026, o atacante participou de 25 partidas, fez 13 gols e distribuiu duas assistências.