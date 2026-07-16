Baralhas comemora vitória e vê Kayzer "iluminado" em lance decisivo

Após a vitória do Esporte Clube Vitória por 1 a 0 sobre o Vasco da Gama, nesta quinta-feira, 16, no Barradão, o volante Gabriel Baralhas destacou a importância do resultado e valorizou a entrega do elenco rubro-negro no retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo.

Baralhas também comentou sobre a falta de ritmo de jogo após o período sem partidas oficiais, o que ele considerou ter influenciado diretamente na dificuldade encontrada durante o confronto com os cariocas.

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“Vitória muito importante, a gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, não tem jogo fácil. A equipe toda está de parabéns pela entrega, pela dedicação, pela luta que tivemos desde o começo do jogo. Agora é comemorar o resultado. Dar continuidade no ano com uma sequência de vitórias será muito importante.”

Baralhas ressaltou que a paralisação do calendário serviu para descanso, mas também afetou o ritmo competitivo da equipe. Segundo ele, o Vasco começou melhor nos primeiros minutos, mas o Vitória conseguiu equilibrar a partida.

“O ritmo de jogo. Querendo ou não, quando a gente fica parado, é bom pra gente descansar, mas acabamos perdendo um pouco esse ritmo. Foi um jogo difícil. No primeiro tempo eles começaram muito bem nos 10 primeiros minutos, eles tiveram o controle, mas depois entramos no jogo e conseguimos controlar o primeiro tempo. O segundo tempo foi muito truncado, lá e cá.”

Baralhas vê Kayzer "iluminado" em lance do gol

O meio-campista ainda destacou a participação coletiva no lance do gol marcado por Renato Kayzer. O Vitória recuperou a posse após uma pressão de Diego Tarzia na saída de bola do Vasco, e a sobra ficou com o atacante, que finalizou para garantir o resultado.

“É parabenizar nossa equipe que não desistiu. Em um erro individual do atleta do Vasco, o Tarzia foi muito bem na pressão e o Kayzer, iluminado. Sobrou para ele e fez o gol, mas a equipe toda está de parabéns pela vitória.”, finalizou.