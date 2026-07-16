Presidente exalta vitória contra o Vasco e comenta mercado da bola

Após a vitória de 1 a 0 sobre o Vasco no Barradão, nesta quinta-feira, 16, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, celebrou o resultado positivo no Campeonato Brasileiro, mas manteve o discurso de equilíbrio ao analisar o momento da equipe e projetar os próximos passos na temporada.

Em entrevista à Rádio Sociedade, o dirigente ressaltou a campanha consistente do Vitória na Série A, destacando a pontuação alcançada ainda antes do encerramento do primeiro turno.

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“A gente falta um jogo para concluir o turno, já estamos fazendo nesse momento a melhor campanha do Vitória nos últimos tempos. 25 pontos, faltando um jogo. Pé no chão, temos um compromisso muito difícil contra o Botafogo para concluirmos o turno da melhor maneira possível.”

Apesar da comemoração pelo resultado, Fábio Mota enfatizou o nível de dificuldade da partida e valorizou a entrega da equipe dentro de campo. “Feliz, contente, uma vitória suada, sofrida, mas o que vale são os três pontos.”

Janela de transferências e planejamento

Além da análise do jogo, o presidente também comentou sobre a movimentação do Vitória no mercado da bola. Segundo ele, o clube segue atento às oportunidades, mas sem pressa para definir novas contratações durante a janela de transferências.

“Vitória vai inscrever dia 20 agora o Fabiano, que está aí. Estamos observando a janela. Eu acho que a gente montou um time competitivo, fizemos uma boa janela. Vamos aguardar aí. A janela é longa, ela ainda demora 30 dias", iniciou.

"Então, se eu disser que não e que sim, vou estar mentindo. Como eu não gosto de mentir, vamos observar", completou Mota.