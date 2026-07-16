Zé Vitor explica saída forçada e exalta estreantes do Vitória

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O volante Zé Vitor tranquilizou a torcida do Esporte Clube Vitória após precisar deixar o campo ainda no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, nesta quinta-feira, 16, no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão. O camisa 88 sentiu dores após uma pancada e acabou substituído aos 38 minutos.

Após o resultado positivo, Zé Vitor explicou que a saída aconteceu por precaução e afirmou que o problema não deve ser grave.

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“Está tudo bem, foi uma pancada ali na hora, foi um susto. Meus companheiros falaram que, se estivesse doendo muito, que eu deveria pedir para sair. Acho que foi a melhor escolha não ter tentado forçar mais. Foi uma pancada muito forte, mas graças a Deus acho que não foi nada”, afirmou.

Zé Vitor exalta estreantes

O volante também aproveitou para parabenizar o grupo pela atuação e destacou as estreias dos reforços argentinos Emanuel Brítez e Tomás Pochettino.

Os dois jogadores entraram no segundo tempo e participaram da vitória do Leão no retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo.

“Agora, parabenizar o grupo, a força do grupo, os gringos que estrearam também, estrearam muito bem. Que possamos ter esse bom desempenho até o fim da temporada”, completou.