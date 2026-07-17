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E.C.VITÓRIA

Opção de compra milionária e bônus: o acordo entre Vitória e Sport por Claudinho

Leão da Barra emprestou o lateral-direito ao Sport

João Grassi
Por
| Atualizada em
Claudinho em treino do Sport
Claudinho em treino do Sport - Foto: Paulo Paiva | Sport Recife

Jogador emprestado pelo Esporte Clube Vitória, Claudinho teve detalhes do seu contrato informados pelo Sport. De acordo com o clube de Recife, o Leão da Barra pode ganhar um bônus de R$ 500 mil condicionado à participação mínima do lateral-direito em jogos do Brasileirão Série B e ao acesso à Série A de 2027.

O Sport também informou que assumiu o pagamento de luvas pela assinatura do contrato, parcelado em seis pagamentos mensais.

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A negociação também contemplou compensação e quitação recíproca de pendências entre as partes relativas aos casos do goleiro Thiago Couto e do atacante Léo Pereira.

Ainda de acordo com o Leão da Ilha, o vínculo terá vigência até 31 de dezembro de 2026 e, durante o período do empréstimo, a responsabilidade pelo pagamento dos salários do defensor permanecerá com o Vitória.

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Opção de compra

O contrato também assegura ao Sport opção de compra definitiva de 50% dos direitos econômicos do atleta, pelo valor total de R$ 3 milhões.

Caso a opção seja exercida no fim do contrato, a forma do pagamento “observará a divisão nacional disputada pelo Sport na temporada de 2027”.

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