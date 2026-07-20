Conselho do Vitória aprova ampliação de mandatos e reeleição no Deliberativo

Após reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira, 20, o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória aprovou alterações no Estatuto Social do clube. Entre os pontos validados estão a ampliação dos mandatos para quatro anos, a criação de uma taxa anual para conselheiros e a mudança na periodicidade da prestação de contas.

Com as alterações aprovadas, os mandatos do Conselho Gestor (Presidente e Vice-Presidente), Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética passarão de três para quatro anos. Também foi liberada a possibilidade de reeleição para os cargos, com exceção da presidência do Conselho de Ética.

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Outro ponto aprovado prevê a cobrança de uma taxa anual dos membros do Conselho Deliberativo. O valor e as condições da contribuição ainda serão definidos pela diretoria do clube.

A prestação de contas também sofrerá mudanças. Os relatórios financeiros, antes apresentados trimestralmente, passarão a ser divulgados de forma semestral aos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Presidente terá autonomia na escolha de diretores

Além disso, o Conselho Gestor terá autonomia para definir a quantidade de diretores do clube, que hoje estão limitados a sete. Os cargos poderão ser ocupados tanto por profissionais contratados quanto por diretores estatutários, indicados pelo presidente do Conselho Gestor conforme o planejamento organizacional.

As exigências para participação política interna também foram ampliadas. Para integrar o Conselho Deliberativo, será necessário comprovar ao menos 24 meses consecutivos de adimplência. Já os candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente do Conselho Gestor deverão ter, no mínimo, 60 meses de associação regular.

Necessidade de AGE para mudanças

Apesar da aprovação parcial no Conselho Deliberativo, as alterações ainda não entram em vigor. Após a conclusão das análises, o texto precisará ser submetido a uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

Reunião desmembrada e SAF

Os demais pontos da reforma não foram votados e devem retornar à discussão na próxima segunda, 27. Entre eles estão as regras para a criação e negociação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), além de mudanças na composição do Conselho Fiscal e na estrutura administrativa do clube.