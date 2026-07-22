E.C.VITÓRIA
Confira novidades nos relacionados do Vitória para encarar o Botafogo
Leão da Barra enfrenta o time carioca nesta quinta-feira, 23
O Esporte Clube Vitória terá novidades nos relacionados para o próximo jogo pelo Brasileirão. O lateral-direito Fabiano aparece pela primeira vez entre os convocados e pode estrear pelo Leão, enquanto o volante Caíque Gonçalves retorna de suspensão e o atacante Lucas Silva reaparece na lista.
Ao todo, o Vitória relacionou 25 jogadores para enfrentar o Botafogo, embora dois deles precisem ser obrigatoriamente cortados do banco de reservas. A relação foi divulgada inicialmente pelo repórter Phábio Almeida e confirmada pelo portal A TARDE.
Como a delegação rubro-negra não retorna para Salvador antes do duelo com o Remo, compromisso seguinte na competição, o grupo relacionado será o mesmo para as duas partidas. Confira abaixo:
Relacionados do Vitória
- Goleiros: Lucas Arcanjo, Fintelman e Yuri;
- Laterais: Fabiano, Jamerson, Mateus Silva e Ramon;
- Zagueiros: Brítez, Cacá e Luan Cândido;
- Meio-campistas: Baralhas, Caíque, Diego Tarzia, Edenilson, Martínez, Matheuzinho, Pochettino, Walace e Zé Vitor;
- Atacantes: Erick, Fabri, Lucas Silva, Marinho, Renato Kayzer e Renê.
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Botafogo vs Vitória
O confronto entre Vitória e Botafogo será nesta quinta-feira, 23, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada da Série A.